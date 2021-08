Къде е принц Андрю? Дали принц Чарлз игнорира брат си

И зглежда че принц Чарлз нарочно е публикувал семейна снимка, в която липсва принц Андрю.

Вероятната причина за това са последните новини около принц Андрю и обвиненията в сексуално насилие.

Taken 70 years ago this month, this photo shows The Queen, The Duke of Edinburgh, Prince Charles and Princess Anne enjoying a warm summer day in the Clarence House garden. ☀️ pic.twitter.com/A6AyQ3E8ys