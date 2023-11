Кучето на молдовския президент ухапа по ръката австрийския държавен глава (ВИДЕО)

К учето на молдовския президент Мая Санду ухапа леко по ръката австрийския президент Александър ван дер Белен, пише NOVA. Това стана по време на официалното посещение на Белен в Кишинев.

Moldova's "first dog", Codrut, forgot diplomatic protocol when meeting Austrian President Alexander Van der Bellen, going straight in for the bite instead of politely shaking paws.



