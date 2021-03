Кучето на Байдън отново хапе в Белия дом

К учето на президента на САЩ Джо Байдън Мейджър отново ухапа човек, само няколко дни след завръщането си от Делауеър, където премина обучение, защото ухапа служител в Белия дом.

Говорител на първата дама Джил Байдън каза, че „като предпазна мярка” ухапаният е бил прегледан от лекар, преди да се върне на работа, съобщава Би Би Си (BBC).

Мейджър е по-младата от двете немски овчарки на семейство Байдън и е първото куче, осиновено в приют, което живее в Белия дом.

„Той е сладко кученце”, каза Джо Байдън.

Joe Biden's dog Major bites a White House staffer for the second time this month https://t.co/azXnSQbxTS

Майкъл Ла Роса, говорител на г-жа Байдън, заяви за инцидента от понеделник, че Мейджър „все още се приспособява към новата си среда и е захапал някого по време на разходка”.

Си Ен Ен съобщи, че служител на Национален парк е бил

ухапан на Южната поляна в Белия дом и е трябвало да спре работа, за да получи медицинска помощ.

Както Мейджър, така и 13-годишният Чамп, бяха върнати в дома на семейство Байдън в Уилмингтън, Делауеър, след първия инцидент с ухапване на 8 март. По това време анонимни източници казаха пред Си Ен Ен, че Мейджър е скачал, лаел и е нападал персонала и охраната на Белия дом.

President Joe Biden's dogs - Champ and Major - are roaming the White House again, after having been sent to Delaware when Major, the younger dog, injured a Secret Service agent. https://t.co/enR8Z4SAbm pic.twitter.com/q7OCravA0y