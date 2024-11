Кралица Камила отменя ангажиментите си

Б ританската кралица Камила е отменила редица свои ангажименти тази седмица заради гръдна инфекция, съобщава Би Би Си (BBC), позовавайки се на информация от Бъкингамския дворец.

Не са оповестени никакви подробности около заболяването и лечението ѝ, но е станало ясно, че

кралицата ще си почива в домашни условия и под лекарско наблюдение.

Херцогинята на Глочестър ще замести 77-годишната Камила на откриването на The Field of Remembrance в Уестминстърското абатство в четвъртък. The Field of Remembrance е мемориална градина, организирана ежегодно от Poppy Factory в Уестминстър, Лондон.

В изявление от Двореца изразиха надежда, че кралицата ще се възстанови навреме, за да вземе участие в събитията по повод Деня на възпоменанието през уикенда.

Денят на възпоменанието

е възпоменателен ден, отбелязван в държавите от Британската общност от края на Първата световна война в чест на служещите във въоръжените сили, които са загинали при изпълнение на служебния си дълг. По традиция членовете на британското кралско семейство присъстват на различни възпоменателни събития.

Камила освен това няма да присъства на приема в Бъкингамския дворец за участниците в Олимпийските и Параолимпийските игри, чийто домакин е крал Чарлз III.

Изявлението на Двореца гласи: „Нейно Величество Кралицата в момента не се чувства добре заради гръдна инфекция, за която нейните лекари са препоръчали кратък период на почивка. С огромно съжаление Нейно Величество трябваше да се оттегли от ангажиментите си за тази седмица, но тя много се надява да се възстанови навреме, за да присъства на възпоменателните събития този уикенд както обикновено“.

Кралят и кралицата наскоро се завърнаха във Великобритания след десетдневно посещение в Австралия и Самоа.

Крал Чарлз в момента се лекува от неназована форма на рак и отложи публични ангажименти през февруари, преди да поднови участието си в публични събития през април, отбелязва списание Hello!.

За пътуването до Азия кралят спря временно лечението си, но по-късно беше потвърдено, че още Негово величество е планирал още задгранични визити за следващата година, докато се справя с болестта.

*Видеото е архивно

