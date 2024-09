Кралица Камила сподели как се справя с рака крал Чарлз

К ралица Камила каза, че крал Чарлз III "се справя много добре" по време на първото си кралско посещение след лятната ваканция на двойката.

Камила посети Кралската обединена болница в Бат, Англия, за да отвори официално новия им център за ракови заболявания Дайсън във вторник, където беше попитана за съпруга си.

Сузи Муун, която работи за благотворителната организация за борба с рака MacMillan, попита: "Добре ли е?" Кралицата, цитирана от The Mirror, отговори: "Да, той се справя много добре."

През февруари Бъкингамският дворец обяви, че крал Чарлз е започнал лечение за вид рак, който не е разкрит.

Изявлението на Камила идва след като крал Чарлз претърпя процедура на увеличена простата през януари, въпреки че дворецът изясни, че не страда от рак на простатата.

Крал Чарлз първоначално отмени публичните посещения, но продължи срещите с министър-председателя.

