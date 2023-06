Крал Чарлз III ще получи втора корона в Шотландия

М оже би сте си мислели, че всички важни кралски моменти за годината са приключили... но това не е точно така, защото предстои още един. В сряда Шотландия ще отпразнува възкачването на крал Чарлз III със свои собствени тържества.

Церемониите са част от седмицата на "Холирууд" - известна още като "Кралска седмица" - която се провежда ежегодно и по традиция монархът посещава различни региони в страната, където се чества шотландската култура, постижения и общност.

Към крал Чарлз и кралица Камила ще се присъединят принц Уилям и Кейт, които на север от границата носят шотландските си титли херцог и херцогиня на Ротези.

"Шотландия ще посрещне новите крал и кралица през юли с поредица от събития, с които ще отбележи коронацията. В Единбург ще се проведат народно шествие, кралско шествие, национална благодарствена служба и оръжеен салют", заяви първият министър Хъмза Юсаф в изявление преди събитието на 5 юли

Юсаф заяви, че в шествието ще участват представители на различни общности и организации, и посочи, че ще има възможност и обществеността да се включи в забавлението.

Благодарствената служба ще се проведе в катедралата "Сейнт Джайлс", която мнозина си спомнят като спирка по време на последното пътуване на кралицата от Балморал обратно в Лондон миналата година. Там на краля ще бъдат връчени шотландските коронени скъпоценности.

Най-важните части от регалиите са короната, скиптърът и мечът, които датират от началото на 16 век.

King Charles will face two protests as he comes to Edinburgh to be presented with the 'honours of Scotland'.



Our Republic, the group behind one of the demonstrations, said the monarch did not have 'the consent of the people of Scotland' 👑 pic.twitter.com/M456gBLhtC