Преди 75-ия си рожден ден: Крал Чарлз взе рисковано решение

Т ози уикенд крал Чарлз ще участва в парада „Trooping the Colour“ и ще направи нещата по малко по-различен начин от майка си, кралица Елизабет II.

По време на парада, който ще отбележи 75-ия рожден ден на крал Чарлз, кралят ще се качи на кон, като за първи път от над 30 години насам монарх ще участва в „Trooping the Colour“ - и това може би не е най-мъдрото му решение.

King Charles III will take the salute at Trooping the Colour on June 17th on horseback.



It will be the first time a Monarch has ridden at Trooping since 1986 when Queen Elizabeth II last rode. pic.twitter.com/7aG1F497hD