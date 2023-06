Предаде ли тайно послание крал Чарлз по време на „Trooping the Colour“?

Н ай-очакваната част от ежегодната церемония „Trooping the Colour“ е кулминационният момент, когато кралското семейство се появява на балкона на Бъкингамския дворец, за да поздрави публиката и да стане свидетел на прелитането на британски военен самолет. Но тази година много почитатели на кралското семейство се учудиха защо при излизането на семейството имаше огромна празнина.

