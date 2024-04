Спасителите на Космоса: Ще опазим ли орбитата на Земята чиста

К осмосът около Земята е замърсен. В продължение на 70 години няколко нации по света изпращат обекти в Космоса, без да се интересуват много какво ще се случи, след като работата им там приключи. Този космически боклук включва масивни сателити, части от ракети и за известно време дори камери. Премахването на тези неща се счита за решаващо за запазване на пространството безопасно. Сега частна компания се опитва да направи първа, важна стъпка в намирането на решение.

Мисията се нарича Active Debris Removal от Astroscale-Japan или ADRAS-J. Той беше изстрелян от Нова Зеландия на 18 февруари и мисията му официално започна на 22 февруари. Целта на този космически кораб е да достигне и характеризира голямо парче космически боклук, който не е проектиран да бъде доближаван, не излъчва никакъв сигнал и не комуникира със Земята.

Опасност от космически боклук: 30 000 обекта заплашват околоземната орбита

Става въпрос за японската ракета H-2A, която се намира някъде в ниска околоземна орбита. Парчето боклук е "неподготвено" - това е жаргон за орбитален обект, който няма никакви визуални средства, които биха позволили откриването му, и който няма нищо, което би улеснило скачването му.

Той е с дължина 11 метра и диаметър 4 метра и тежи около 3 тона. Нищо друго не се знае за този космически боклук. Може да е бил ударен от друг космически боклук и сега да е повреден и да се движи по неконтролиран начин. Освен това движението му около Земята не може да се контролира, така че ADRAS-J има своята работа.

“Операциите за среща и близост (RPO) са фундаментални за всяко бъдещо обслужване в орбита, осигурявайки безопасен и сигурен подход на обслужващия космически кораб към клиентски космически кораб и други обекти като космически отломки“, пише Astroscale Japan в изявление за пресата.

Тази първа стъпка ще покаже, че е възможно да се намери, приближи и характеризира неподготвено парче космически боклук. Мисията също ще покаже, че ADRAS-J може да се задържи на фиксирано разстояние от целта – златният стандарт на RPO.

