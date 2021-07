Консумацията на тези храни крие рискове за сърцето

Ч ервените и преработените меса увеличават риска от развитие на сърдечносъдови заболявания, съобщи изданието "МедикълЕкспрес", като цитира мащабно британско проучване.

Популярните храни, които разрушават тялото ви

Almost 9 million people die each year from coronary heart diseases. 💔 @Oxford_NDPH research shows how the high content of saturated fat in red meat, and salt in processed meat, appear to increase the risk of heart disease.



Learn more ⬇️ https://t.co/79H4IvER1f