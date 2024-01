Колко дълго може да оцелее мозъкът без кислород?

Ч овешкият мозък е изключително сложен и крехък орган, който зависи от постоянното снабдяване с наситена с кислород кръв. Без кислород мозъчните клетки, включително невроните, изпращащи сигнали, които ни позволяват да мислим и чувстваме, започват да умират.

Но колко точно може да издържи мозъкът без кислород?

„Отговорът на този въпрос не е напълно ясен“, каза д-р Дани Гонзалес, съдов невролог и асистент в Неврологичния институт Бароу във Финикс, Аризона.

Човешкият мозък изисква повече енергия от всеки друг орган в тялото. Въпреки че представлява само 2% от телесното тегло на средния възрастен, той използва около 20% от наситената с кислород кръв, изпомпвана от сърцето, според преглед от 2021 г., публикуван в списанието Intensive Care Medicine.

