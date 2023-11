Инфантилна амнезия: Бебешките спомени са заключени в мозъка

Н ово проучване от Тринити Колидж в Дъблин, включващо имунологични модели на разстройство от аутистичния спектър (РАС) при мишки, разкри изненадващата роля, която играе имунната система на майката при ограничаването на достъпа до спомени от най-ранните преживявания в живота, което се нарича инфантилна амнезия.

Констатациите не само могат да ни помогнат да разберем - или дори да имаме достъп - до тези ценни моменти, те донякъде обясняват защо някои хора с аутизъм имат невероятното умение да си припомнят събития от периоди от животите си, които повечето от нас отдавна са забравили.

Infantile amnesia refers to the global developmental loss of contextual and episodic memories formed during early infancy. It is arguably the most common form of forgetting, and seems to affect the entire population. Or does it? https://t.co/wB3fvo1yEe