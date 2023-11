Екранното време се отразява трайно върху детския мозък

В ремето, прекарано със смартфон, в игра на видеоигри или гледане на телевизия, оказва значително дългосрочно въздействие върху мозъчната функция на децата, установиха учени, цитирани от в. "Ивнинг стандард".

Изследователите са анализирали данни от 33 глобални проучвания, в които е използвана технология за невровизуализация, за да се измери въздействието на цифровите технологии върху мозъка на деца на възраст до 12 години.

Те установиха, че времето, прекарано пред екрана, води до промени в префронталната кора на мозъка, която отговаря за паметта и способността да се планира или да се реагира гъвкаво на ситуации. То повлиява и на париеталния лоб, който помага на хората да обработват допир, натиск, топлина, студ и болка. Засегнат е и темпоралният лоб, който е важен за паметта и езика.

Резултатите показват, че прекомерното време, прекарано пред екрана, може да има потенциално отрицателно въздействие върху когнитивното развитие на детето.

