Коктейл от руска водка и френски парфюм: Аферата между Коко Шанел и Игор Стравински

П рез миналия век един музикален критик описва „Петрушка“, балета по музика на Игор Стравински, като „коктейл от руска водка и френски парфюм“. Човекът едва ли е подозирал колко значими ще станат думите му няколко години по-късно, когато руският композитор ще се влюби в най-известната, най-богатата, най-елегантната и най-обсъжданата жена в света по това време: французойката Габриел Бонер Шанел, по-известна като Коко Шанел.

Филмът "Коко Шанел и Игор Стравински" изследва мистериозната любовна история между уважавания руския композитор и емблематичната френска дизайнерка като представя не факти, а това, което може би е било. Защото подробности за аферата между Шанел и Стравински никога не излизат наяве, а това още повече разпалва хорското въображение и любопитство.

