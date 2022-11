Жените с вечни усмивки – вдъхновение на милиони

Д а си жена винаги е било и все още е предизвикателство. Безспорно ролята на мъжете през изминалия и предходните векове е оставила своя отпечатък, но крехките същества, които не се примириха и последваха сърцето си, са истинските диаманти, оставени от историята.

Някои дами успяха да скъсат „оковите“ и да покажат, че светът е много повече от тези граници, че жената е също толкова способна и че вдъхновението е възможно само когато се осмелиш да бъдеш себе си.

Затова ви представяме пет личности, познати като истински вдъхновителки. Дами с вечни усмивки, чиято топлина ни докосва и днес:

1. Коко Шанел

Коко Шанел започва от нулата и се издига до нивото на емблема и еталон за класа и изчистена визия. Нейната усърдност невинаги е била възнаграждавана, но историята ни довежда до наши дни, където марката „Шанел“ все още е недостижимо стъпало за редица дизайнери.

"Да може да се сдържа, когато е обидена и да не прави сцени, когато е наранена – това е идеалната жена!" Коко Шанел

Габриел Боньор „Коко“ Шанел е много повече от френска дизайнерка. Тя е еманация на модерната жена, революционерка и борец за правата на жените. Всеки път, когато обличате своята малка черна рокля, се сещайте за тази дама – която започна кариерата си със създаване на шапки и достигна до тоалети, вдъхновяващи поколения наред. Популурният аромат - Chanel No 5 и до днес е един от най-предпочитаните парфюми, което показва как хубавите неща, оставят своята следа.

2. Принцеса Даяна

Даяна Спенсър е истинско въплъщение на вдъхновяващата жена – усмихната, благородна и винаги стилна. Трагичната ѝ смърт сякаш дори повече засилва нейния образ, не само сред жителите на Острова, а и за милиони жени по целия свят. 25 години след смъртта ѝ, духът на Лейди Ди все още витае и ни напомня какво означава да запазиш себе си и силата, която носиш, въпреки пречките и наложените отвън граници.

Принцеса Даяна е запомнена с непрекъснатата си благотворителна дейност. Тя е използва положението си, за да помага на болните и бедните от цял свят. Най-известната ѝ кампания е тази за осведомеността относно болестта СПИН от 1987г. Където и да погледнем по медиите, можем да видим нейни снимки с хора в неравностойно положение, а усмивката и лъчезарността в погледа ѝ са несравними. Със сигурност една принцеса, която има всичко, но остава до хората си и ги подкрепя, е истински вдъхновяващ пример!

3. Маргарет Тачър

„Желязната лейди“ няма как да не присъства в тази класация, защото тя е пример за жена, успяла да се пребори с един мъжки свят, като освен това прокарва своите идеи и остава в историята като един от най-далновидните лидери в историята на Великобритания и целия свят. Тя е и първата жена премиер в историята на Великобритания и в цяла Европа, като заема този пост повече от 10 години.

"Да бъдеш силен е като да бъдеш дама. Ако трябва да обясняваш на хората, че си, значи не си" Маргарет Тачър

Вярна на традициите и устоите в една държава, тя успява да се наложи като истински твърда в принципите си жена политик. Твърдият имидж на Тачър бива неволно затвърден от СССР. По повод една нейна реч армейският вестник "Красная звезда" я заклеймява като "желязната лейди" и така създава един мит. Това ѝ носи успех и ни доказва как постоянството и принципите създават легенди, които мотивират амбициозните жени години наред.

