Кой е изобретил видеоигрите?

Н якои хора просто обичат да играят. Дайте им топка, писалка или купчина листа и те ще намерят начин да си играят с тях. Всъщност достатъчно хора обичат да играят, така че почти винаги, когато някой измисли нещо ново, хората намират начин да играят с него.

Кристофър Страчи не е изобретил съвременните компютри. Той дори не е виждал такъв до 1951 г., няколко години след като други са създали първите. Но по време на следването си в колежа в Англия е бил в приятелски отношения с Алън Тюринг, който е един от изобретателите на съвременните компютри.

Така че, когато Страхил научава за новия компютър Mark I, инсталиран в университета в Манчестър, Великобритания, той успява да поиска от Тюринг копие от ръководството за програмиране. Той изучава ръководството, след което получава възможност да напише програма за компютъра. Хората били толкова впечатлени от работата му, че скоро той имал достъп до компютъра винаги, когато имал свободно време от работата си като учител.

Страхил прекарва почивките си в училище в работа по програма за игра на пулове, която е изключително сложна за онова време. Тя показвала шахматната дъска на екран - катодно-лъчева тръба. Играчите пишели ходовете си на телетайп - пишеща машина, електронно свързана с компютъра, който отпечатвал ходовете на хартия и ги изпращал на компютъра. Машината "гледаше напред" към различните възможни ходове и контраходове, за да избере какво да направи по-нататък и за да се подиграе на играчите за особено лоши ходове.

В книгата си "Как се яде Pac-Man" наричам тази игра "M.U.C. Draughts", защото Страхил така и не ѝ даде име. M.U.C. е съкращение от Manchester University Computer, а draughts е британското наименование на шашки. Мисля, че това е първата видеоигра. Но има много игриви хора, така че някой друг може да е бил пръв. Приблизително по същото време, когато Страчи създава M.U.C. Draughts, А.С. (Санди) Дъглас създава игра на тик-так-тоу, която също се показва на катодно-лъчева тръба, за компютъра EDSAC на Университета в Кеймбридж. В бъдеще може да се окаже, че и други забавни хора са създали други видеоигри за ранните компютри.

Хората все още играят видеоигри на настолни игри и игри с карти, но те обикновено не са първото нещо, за което се сещате, когато някой каже "видеоигри". Обикновено хората си мислят за видеодисплей, показващ симулирано пространство, с една или повече функции, които играчът може да контролира в това пространство - може би плъзгане по небето в The Legend of Zelda: Breath of the Wild или сградите и хората в Civilization.

Следващата голяма стъпка към такива игри вече се нарича "Тенис за двама", макар че при създаването си тя не е имала име. Уилям Хигинботъм, Робърт В. Дворак и Дейвид Потър я създават като демонстрация за деня на посетителите през 1958 г. в Националната лаборатория Брукхейвън в Ъптън, Ню Йорк. Те използват старомоден аналогов компютър, за да създадат страничен изглед на тенис корт, показващ земята, мрежата и топката, която ще прелети над мрежата. Но след деня на посещението компютърът беше разглобен.

"Космическа война!" е друг демонстрационен проект, пуснат през 1962 г. от група инженери от Масачузетския технологичен институт, включваща Стив "Слъг" Ръсел, Питър Самсън, Дан Едуардс и Мартин Грец. Той завладява света на компютрите с буря.

Списание "Ролинг Стоун" дори спонсорира кампанията "Spacewar! Olympics" през 1972 г. - невероятно ниво на публичност по време, когато повечето хора дори не бяха виждали компютър на живо, още по-малко пък бяха играли видеоигра.

Spacewar! е първата игра, която прави всички неща, които хората днес обикновено очакват от една видеоигра. В нея има симулирано пространство с движещи се обекти. В този случай това е космическо пространство с фон от звезди и централно слънце, което упражняваше гравитация. В това пространство имаше елементи, които играчите контролираха, а именно два космически кораба, които се намираха в битка. Има и визуални ефекти, като например огън, който излизаше от задната част на корабите, когато играчите използваха двигателите си, за да се движат.

Видеоигрите се появяват за първи път в дома през 1972 г. с пускането на игровата конзола Magnavox Odyssey. Ралф Баер, Боб Трембли, Боб Соломон, Бил Ръш и други инженери от Sanders Associates се опитват да измислят начин да играят игри на домашните телевизори. Те стигат до идеята за топче, което се удря напред-назад: електронен пинг-понг, предшественик на играта Pong, която става изключително популярна.

Оттук нататък видеоигрите се превръщат в нарастваща сила в световната култура - задвижвани от хора, които обичат да играят.

