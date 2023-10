Продавач на видеоигри застреля смъртоносно крадец на карти "Покемон"

С лужителят на GameStop, който според полицията е застрелял смъртоносно бягащ крадец, е обвинен в непредумишлено убийство.

33-годишният Дерик Гереро е работил в магазина за видеоигри в крайградски търговски център във Форт Лодърдейл във вторник вечерта, когато мъж е грабнал пет кутии с "ултрапремиум" карти "Покемон" и е побягнал към вратата, съобщава полицията в Пембрук Пайнс в доклад, публикуван в сряда. Цената на картите на дребно е 120 долара за кутия.

GameStop worker arrested for shooting a customer who was trying to steal Pokémon cards pic.twitter.com/A866wmp8fH