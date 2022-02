Кой е фотографът, обичан от принцеса Даяна и Кейт Мос?

Д ейв Бенет знае какво трябва да направи, за да получи перфектния кадър. В продължение на четири десетилетия роденият в Мавриций британски фотограф насочва обектива си към някои от най-известните фигури на нашето време. За него ни разказва Vogue.

Той започва кариерата си като специалист по новинарска фотография, като заснема бунтовете и процесите в Брикстън през 1981 г. в Централния наказателен съд на Англия и Уелс, наричан Old Bailey.

По-късно се гмурка с главата напред в лондонската парти сцена. Във ВИП зони на претъпкани клубове, зад кулисите на блестящи шоу програми за награди и театрите в Лондонския квартал Уест Енд, той щраква снимките, които затвърдяват репутацията му на един от най-известните фотографи.

Той заснема Кралица Елизабет II, Принцеса Маргарет и Кралица Елизабет – Kралицата-майка на 99-ия ѝ рожден ден. Заснема още и Наоми Кембъл и Кейт Мос на ревюто на Versace през 1999 г., а също и Сиена Милър и Мик Джагър на премиерата на филма Алфи с актьора Джуд Лоу.

Това, което отличава образите му, е, че те са невероятно бляскави и съблазнителни, но също така спокойни и радостни – рядка алхимия, която може да бъде постигната само с доверие на звездите към него.

Сега нова изложба в лондонската JD Malat Gallery, озаглавена „Great Shot, Kid“, представя изключителните му творби. Изложбата ще продължи до 8 март, като тя включва много от най-известните му кадри – от Парис Хилтън, танцуваща на 21-ия си рожден ден до принцеса Даяна, която се смее с Лайза Минели – както и невиждани досега изображения.

„Фотографите от моето поколение имаха такъв късмет“, казва Бенет. „Знам, че 60-те години бяха невероятни, но промените, които видяхме в модата, музиката и изкуството от 80-те до сега са невероятни. Не съм човек, който се занимава с изложби – малко съм стеснителен – но ще е страхотно да видя фотографиите си на едно място.”

По-долу Бенет споделя историите зад няколко от най-емблематичните му снимки:

Елизабет Хърли в роклята на Versace през 1994 г.

„Това е може би най-известната ми снимка. Това беше на партито след премиерата на филма "Четири сватби и едно погребение". Хю Грант беше прохождащ актьор и никой не осъзна колко известен ще стане този филм. Лиз беше красива млада актриса и приятелка на Хю. Всички останали се появиха с нещо, което приличаше на летни сватбени тоалети, но Лиз се появи в рокля за дискотека. Когато тя пристигна в киното по-рано същия ден, всички казаха „Уау!“. Бях един от VIP фотографите в клуба "The In & Out", където се проведе афтърпартито. Тя пристигна и позира пред колата. Гледах я и си помислих: „Знаеш ли какво? Тази рокля има нужда от повече от това.“ Видях, че има две стъпала към клуба, така че оставих всички останали и се качих там. И както можете да видите, тя върви към входа на клуба и Хю дори не забелязва, че снимам. Лиз просто беше уау. Движението на роклята е перфектно. Това беше съдба.”

Парис Хилтън позира на партито за 21-вия си рожден ден през 2002 г.

„В този момент Парис започна да става наистина известна. Тя беше момичето от клуба. Ако сте били собственик на клуб, Вие отчаяно сте искали да я накарате да дойде във Вашия клуб. Тя просто купонясваше на ниво, което европейските момичета все още не бяха достигнали. Имах добри отношения с нея и често бях на партита с нея, не само в Англия, но и в Кан. Партито за 21-вия ѝ рожден ден беше толкова забавно. Почти съм сигурен, че в един момент тя беше на масата. Тя е толкова естествена. Би разговаряла с всеки. И тази рокля - тя е на Жулиен Макдоналд. Тази рокля вече има свой собствен живот."

Кейт Мос заслепява тълпата при представянето на книгата си през 2012 г.

„Срещнах Кейт и Наоми почти по едно и също време. Двете бяха на 17 или 18. Кейт беше муза за толкова много хора. Камерата я обичаше. Много сме се смяли заедно. Тя винаги ме е харесвала и също така сме купонясвали заедно."

Принцеса Даяна разговаря с Лайза Минели през 1991 г.

„Аз не съм кралски фотограф, но кралските особи идват в живота ми, което означава, че връзката ми с тях е толкова различна. С годините Даяна и аз изградихме добра връзка. Често хората ѝ казваха: „Г-н Бенет е нашият фотограф“ и тя казваше: „Това е добре.“ Това беше прекрасно. За тази снимка мога да кажа, че ние бяхме вътрешните фотографи за филма "Stepping Out" и бяхме в хотел "Langham". Може да се види, че Даяна е толкова щастлива. Тя дойде на партито сама. Седеше с Лайза и продуцентите ми казаха: „Имаш осем секунди, за да направиш снимка.“ Не знам какво ѝ каза Лайза, но тя просто избухна в смях. Снимах и това беше. Това е наистина естественият смях на Даяна, а Лайза изглежда така сякаш ѝ казва някоя клюка. Нещата просто се получиха".