Кой поиска Елтън Джон да пее на погребението на принцеса Даяна

Д еканът (титла в агликанската църква) на Уестминстърското абатство лично призовал Бъкингамския дворец да позволи на сър Елтън Джон да изпее песента Candle In The Wind на погребението на принцеса Даяна.

Изпълнението беше един от най-запомнящите се моменти от службата в Уестминстър. Въпреки това документи, публикувани от Националния архив на Великобритания, показват, че е имало съпротива срещу плана

на фона на опасенията, че пренаписаният текст, включително първите думи: „Сбогом, роза на Англия“, са „твърде сантиментални“.

Тогава деканът, преподобният д-р Уесли Кар, успешно аргументира призива си с довода, че разрешаването на сър Елтън Джон да се изяви би било „щедър“ жест към обществото, което се е обърна срещу кралското семейство след смъртта на принцесата.

Бележката на д-р Кар до високопоставен служиел в кралското домакинство е била с копие до „Даунинг Стрийт“ №10 (офисът на премиера на Великобритания), въпреки че няма запис на отговора.

Песента Candle In The Wind, първоначално написана в памет на Мерилин Монро

беше широко разпространена и приета като паметник на принцесата, която беше приятелка на сър Елтън Джон. Певецът пренаписа текста за Даяна и промени думите „Сбогом, Норма Джийн“ (истинското име на Мерилин Монро) със „Сбогом роза на Англия“.

В бележка до подполковник Малкълм Рос, д-р Кар – който е участвал в преговорите относно погребението между двореца и семейството на принцеса Даяна, казва, че песента е уловила много точно общественото настроение.

''And it seems to me you lived your life

Like a candle in the wind

Never fading with the sunset''



Elton John singing Candle in the Wind/Goodbye England's Rose at Princess Diana's Funeral - 1997. pic.twitter.com/hj0V2p1C6B