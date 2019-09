К ейт Мос е безспорно една от най-красивите и елегантни жени в света.

Тя не един път е доказвала, че притежава не само физическа красота, но и усет към модата.

Супермоделът винаги е била определяна, като една от най-стилните дами в света на шоубизнеса, но без да подражава и следва конкретни тенденции.

Тя винаги прибавя нещо свое към облеквото си, като така го прави уникално и различно, пише сп. Harpers Bazaar.

По време на Седмицата на модата в Париж този септември, Кейт Мос заложи на леопардова рокля, с която събра смесени реакции.

Леопардовият принт за някои хора се възприема като нещо, което е далеч от истинския стил и елегантност.

Други пък смятат, че е всичко е въпрос на вкус и добро съчетание.

Кейт Мос определено е от вторите, ако съдим по различните й изяви през годините.

Тя не един път е залагала на дрехи с леопардов принт - не само на официални събития, но и в ежедневието.

Тук може да видите някои от тези моменти, а в коментарите споделете: кич ли са дрехите с леопардов принт?

