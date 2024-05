Сладолед, пица или шоколад: Коя е първата храна, консумирана в Космоса?

К осмосът може и да е последната граница, но що се отнася до храната, животът в микрогравитация все още има какво да се желае - и изглежда, че това е така от самото начало.

Първата храна в космоса е изядена от Юрий Гагарин по време на първото в историята на човечеството пътуване в орбита. Какво е ял той? Е, със сигурност е имало избор.

(Във видеото може да научите повече за: У нас се произвеждат 27 вида космически храни)

През 1961 г. космонавтът Гагарин става първият човек в Космоса, като завършва една обиколка на Земята за 108 минути. Космическата капсула „Восток 1“ на Гагарин е снабдена с провизии за 13 дни, в случай че ретротрокоптерът се повреди и той трябва да изчака естественото разпадане на орбитата, за да се върне на Земята, но това е добър шанс да се тества храненето в Космоса. Въпреки тестовете, проведени с „Кометата на повръщането“ на Земята, учените не знаели със сигурност дали основни функции като дъвчене и преглъщане могат да се извършват в условията на микрогравитация. Едно от важните съображения е „да няма трохи“, така че решението било хранителни продукти, които могат да се направят на паста и да се поставят в метална тубичка, подобна на паста за зъби.

What was the first food eaten in space?



Beef and liver paste, yum! Yuri Gagarin ate pureed meat out of an aluminum tube, followed by a tube of chocolate sauce for dessert!#60thAnniversary #HumansInSpace



[Image: Tube of beef/vegetables from Project Mercury. @airandspace] pic.twitter.com/WJsjlnwQYv — NASA History Office (@NASAhistory) April 12, 2021

Въпреки че е бил в орбита по-малко от два часа, Гагарин всъщност е имал две хранения. Основното ястие било пюре от говеждо месо и черен дроб. Гагарин изяжда две тубички от него - може би е било по-апетитно, отколкото звучи - и след това изяжда тубичка с шоколадов сос за десерт.

Тъй като по онова време учените не са знаели какъв е ефектът на микрогравитацията върху човека, те не са искали да рискуват Гагарин да изгуби съзнание, затова капсулата е била управлявана от Земята с код за преминаване към ръчно управление в случай на авария. Това включвало и случай на нарушено храносмилане, но с първото хранене в орбита Гагарин доказал, че е нормално да се яде в Космоса.

С излизането на все повече астронавти в Космоса и по-дългото им пребиваване там стана ясно, че усещането ни за вкус може да се промени, когато се намираме в микрогравитация. Телесните течности се преместват към главата ви и проучванията показват, че това може да доведе до отслабване на обонятелните компоненти във вкуса на храната, малко като при хранене с настинка.

What Was The First Food Eaten In Space?https://t.co/YDoF4JfZFu — IFLScience (@IFLScience) April 29, 2024

От времето на Гагарин насам има промени и подобрения в това, което астронавтите и космонавтите ядат и пият в орбита. Отминаха дните на „изсушения чрез замразяване сладолед за космонавти“. На Международната космическа станция (МКС) на астронавтите не само може да се доставя пица, но и да се пекат сладкиши на МКС. Можете дори да си вземете еспресо благодарение на специално пригодена чаша, за да го пиете в микрогравитация.

Учените дори смело са изпробвали дали е възможно да се пържи храна в условията на микрогравитация. Тестовете били внимателно проведени с помощта на специален фритюрник на параболичен самолет, симулиращ безтегловност, и показват, че е напълно възможно да се пържи в микрогравитация - с подходящия комплект (не опитвайте това у дома).

What was the first food to be eaten in space?

Pizza? Ice cream? Spaghetti?

Find out at 10:25am on @WJJK1045 with "Yes or BS"? pic.twitter.com/NleglB94ju — Steve Stuart (@StuOnAir) May 30, 2023

Въпреки това правилото „без трохи“ все още е трудно за преодоляване и едно от нещата, които все още не са решени, е хлябът: обвивки, пити, ротис и хляб без трохи са ОК в Космоса, но ако държите на сандвич в Космоса, все още има какво да се желае.

