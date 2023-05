Ресторант на ръба на космоса: 25 километра височина и шокираща сметка

Я денето на храна със звезда Мишлен на "ръба на космоса" може да бъде реалност през следващата година, ако френската компания Zephalto постигне, каквото е намислила.

Рискованото начинание за космически туризъм, основано от бившия ръководител на полети Винсент Фарет д'Астиес, в момента продава "билети с предварителна резервация" за предстоящи пътувания в капсула под налягане, наречена Celeste, прикрепена към стратосферен балон.

Тази капсула ще се издигне до надморска височина от 25 километра, позволявайки на гостите да се възхищават на закръглената Земя. Между невероятните гледки пътниците ще пият и вечерят със стил.

Билетите с предварителна резервация струват 10 000 евро (приблизително 10 900 долара) и дават възможност на купувачите да резервират място, когато билетите бъдат пуснати в продажба. Като цяло едно пътуване със Celestе ще ви струва 120 000 евро (около 131 100 долара).

Ексклузивно кулинарно приключение с френски привкус

Зефалто казва пред CNN Travel, че местата на борда на първите полети от края на 2024 г. до средата на 2025 г. вече са заети и сега продават билети за предварителна резервация за средата на 2025 г. и нататък.

Celeste обещава да превози шестима пътници и двама пилоти до максимална надморска височина само за 90 минути със скорост от четири метра в секунда. След това капсулата ще се носи над Земята в продължение на три часа – достатъчно време, за да се насладите на няколкостепенно меню и няколко чаши хубаво френско вино.

Congratulations to @JeffBezos @blueorigin Wally, Oliver and Mark !

Who would you like to see in the first Zephalto flight? #zephalto2024 pic.twitter.com/Y5D1osjk34