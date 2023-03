НАСА представи най-новите костюми за астронавти (СНИМКИ)

Н АСА и компанията "Аксиом Спейс" представиха на света първия, ограничен поглед към новите скафандри, които ще бъдат носени от следващите астронавти, които ще кацнат на Луната.

Скафандърът Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), който ще бъде носен за мисиите Artemis, беше разкрит само частично на събитие в Космическия център "Джонсън" в Хюстън, за да не се издаде никаква поверителна информация за скафандъра.

Как НАСА ще избере астронавтите, които ще се отправят към Луната

"Тъй като скафандърът, носен на Луната, трябва да бъде бял, за да отразява топлината и да предпазва астронавтите от екстремно високи температури", заявиха от "Аксиом Спейс" в съобщение за пресата, "в момента се използва покриващ слой само за демонстрационни цели, за да се скрие патентованият дизайн на скафандъра."

Скафандърът е с тъмно и оранжево подчертано покритие.

NASA’s New Moon Spacesuits are Straight Out of Sci-Fi — Literally https://t.co/veDnqcx0IT



The Artemis III suits were designed by For All Mankind’s costume designer and are a huge leap for astronaut comfort and manoevrability.



Report: Kiona Smith @inversedotcom #space #moon pic.twitter.com/ENf4pBRVLv