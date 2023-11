Кои са Малтийските рицари и какво искат от света?

М алтийските рицари са били и все още са религиозен (римокатолически) и военен орден със собствена папска харта, създаден през XI век. Преди да се създаде орденът, техните предшественици (тогава наричани рицари хоспиталиери) са били свързани с болница в Амалфи (днешна Италия). Тяхната основна мисия е била да се грижат за болни, бедни или ранени поклонници, завръщащи се от Светите земи (което се отнася за днешния регион на Израел и палестинските територии).

Когато след Първия кръстоносен поход е създадено Йерусалимското кралство, Хоспиталиерите стават религиозен и военен орден със собствена папска харта. Основната мисия на рицарите е да защитават Светите земи и да се грижат за ранените. В подкрепа на тази мисия те построяват няколко крепости и имения в района.

Суверенният военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан Йерусалимски от Родос и Малта е организация със седалище в Рим и около 13 000 членове по целия свят. Групата е основана през 1048 г. от амалфийски търговци в Йерусалим като монашески орден, който управлява болница, за да се грижи за християнските поклонници в Светите земи. В разцвета на своето могъщество орденът е натоварен от Рим и с допълнителната военна функция да защитава християните от местното мюсюлманско население. Рицарите на Свети Йоан са само един от редица християнски военни ордени, основани през този период - включително легендарните, но вече несъществуващи рицари тамплиери.

Когато през 1291 г. египетският султан превзема отново Йерусалим, рицарите на Свети Йоан отиват в изгнание и 20 години по-късно се установяват на Родос. През 1523 г. те са принудени да напуснат Родос от силите на султана и се установяват в Малта, която управляват до 1798 г., когато са изтласкани от армията на Наполеон. В средата на XIX в. орденът се установява в Рим, където остава и до днес.

Въпреки името си, рицарите не са имали никакви военни функции след напускането на Малта. Вместо това орденът се е върнал към благотворителните си корени, като спонсорира медицински мисии в повече от 120 държави.

Източник: Getty Images/iStock

Нахлуване в Гозо и загуба на Триполи

1551 г. се оказва важна година за рицарите. До този момент рицарите са под постоянна заплаха от османските пирати, водени от командира Драгут Рейс (висококвалифициран и успешен военачалник).

Османците, след като позволили на останалите рицари да избягат от предишната си крепост Родос, не били щастливи да ги видят отново да се установяват и развиват в Малта (и Триполи).

Драгут и неговият адмирал Синан паша се опитват да нахлуят в Малта през 1551 г. с войска от 10 000 души, навлизайки в това, което сега наричаме пристанище Марсамсет. Това пристанище се намира от западната страна на полуостров Шиберас, върху който е построена Валета (въпреки че градът не е съществувал в този момент), докато рицарите в Биргу са били разположени на източната страна, от другата страна на днешното Голямо пристанище.

След като се приземяват, османските сили настъпват към Биргу и форт "Свети Анджело", но скоро разбират, че той е твърде добре укрепен, за да бъде превзет лесно.

Вместо това те решават да нападнат и ограбят селата и да превземат Мдина, но докато се разпространи информацията, градът също е вдигнат на крак и нападението е отхвърлено. Междувременно флотът им, който стоял на котва в пристанище Марсамсет, бил атакуван от силите за помощ.

It’s said that “Napoleon’s invasion of #Malta in 1798 was part of a strategic design to conquer Egypt and then gain India and the Far Eastern colonies of the British Empire. … The Knights of the Order of St John [today = #OrderofMalta] were expelled from Malta”. https://t.co/iQpHwS3N9n pic.twitter.com/usJuclHh6u — Rhoda Nunn, Malta (@RhodaNunn) November 20, 2023

Променяйки плановете си за пореден път, Драгут изпраща Синан да атакува Гозо и цитаделата му в центъра на острова. Макар и силно укрепена, последвалата бомбардировка принуждава местния управител Гелатиан де Сеса да капитулира. Османците разграбват цитаделата, поробват около 6000 гозитански цивилни, които търсят защита в цитаделата, и поемат контрола над острова.

Знаейки, че няма да мине много време и османците ще се опитат отново да превземат Малта, рицарите се заемат с укрепването на крепостта "Свети Анджело" и за много кратък период от време (по-малко от шест месеца) построяват крепост "Свети Михаил" (в днешния град Сенглеа, който подобно на Биргу е част от Трите града) и "Свети Елмо" от другата страна на пристанището, в края на днешна Валета.

При основаването на ордена от рицарите се е очаквало да дадат обет за бедност, целомъдрие и послушание при присъединяването си. В днешно време послушанието е достатъчно. Членството все още е само с покана, но вече не е необходимо да сте член на благородническия род. През последните години организацията става все по-американска по отношение на членовете. Ръководителят на ордена, наричан принц и велик магистър, се избира пожизнено на таен конклав и трябва да бъде одобрен от папата.

Въпреки че няма постоянна територия освен сградата на централата си в Рим, орденът се счита за суверенна единица според международното право. Той отпечатва собствени пощенски марки и монети - макар че те имат предимно новаторска стойност - и се ползва със статут на наблюдател в Организацията на обединените нации, която го класифицира като недържавно образувание, подобно на Червения кръст. Рицарите поддържат дипломатически отношения със 104 държави. Орденът не поддържа официални отношения със Съединените щати, въпреки че има офиси в Ню Йорк, където е делегацията на ООН, и във Вашингтон, където е представителството му в Междуамериканската банка за развитие.

In the 11th century, the Knights of Malta, known then as ‘Knights Hospitaller’, established a hospital in Jerusalem to care for pilgrims of any religious faith or origin.



Their motto is Pro Fide Pro Utilitate Hominum, which means 'For Faith and for Service to Humankind'. ☦️ 🤝✝️ pic.twitter.com/mwFPYdHvPR — Graham🕯 (@Sharpenedword) November 15, 2023

Заради тайните си процедури, уникалния си политически статут и връзката с кръстоносните походи орденът е популярна мишена за любителите на теориите на конспирацията. Сред предполагаемите членове са бившите директори на ЦРУ Уилям Кейси и Джон Маккон, председателят на Крайслер Лий Якока и Пат Бюканън, който е сред най-популярните представители на ПП, но никой от тях не е признал членството си. Различни теории свързват рицарите с престъпления, включително убийството на Кенеди и разпространението на вируса на СПИН чрез техните клиники в Африка.

През 2006 г. статия във вестник в Обединените арабски емирства твърди, че рицарите оказват пряко влияние върху политиката на САЩ в Ирак и Афганистан, повтаряйки ролята си в кръстоносните походи. След статията ислямистки уебсайтове в Египет призовават последователите си да нападнат посолството на ордена в Кайро, което принуждава организацията да направи изявление, в което отрича всякаква военна роля.

Рицарите са участвали и в политически интриги, разбира се. През 1988 г. отговорникът за делата в посолството на ордена в Хавана признава, че е бил двоен агент и е докладвал както на ЦРУ, така и на кубинското разузнаване. Според книгата на журналиста Джереми Скахил "Blackwater" Джоузеф Шмиц, бивш изпълнителен директор на компанията, който е работил и като главен инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, се хвали с членството си в рицарите в официалната си биография. Съобщава се, че изпълнителят на отбранителни услуги, известен сега като главен изпълнителен директор на Xe, Ерик Принс, е изповядвал християнски супремасистки убеждения, а неговите изпълнители в Ирак са използвали кодове и знаци, базирани на средновековните сънародници на ордена - рицарите тамплиери. Въпреки това няма доказателства, които да сочат, че рицарите на Малта са имали пряко влияние върху компанията.

The Grand Master of the #OrderofMalta Fra’ John Dunlap visited the Military Corps of the Association of Italian Knights of the Sovereign Military Order of Malta on Saturday, 11 November.https://t.co/Ib3nWnpku6 — Order of Malta (@orderofmalta) November 13, 2023

Така че, въпреки че групата в по-голямата си част е благотворителна организация, която малко прилича на зловещия портрет, рисуван от нейните критици, може би е необходимо да се промени имиджът ѝ, тъй като тя завършва своя 10-ти век.