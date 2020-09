Кои са храните, които може скоро да изчезнат

С повишаването на глобалните температури, увеличаването на сушата и различните болести, които поразяват ферми и гори, голяма част от храните в света са на ръба на изчезване.

Глобалното затопляне заплашва голяма част от продуктите, с които приготвяме храна за път например, както и храни, в които намираме утеха, похапвайки ги, тъй като климатичните промени сменят сигурността на стабилните температури с шантави метеорологични модели, неподходящи за селско стопанство.

ХРАНИТЕ, КОИТО МОЖЕ СКОРО ДА ИЗЧЕЗНАТ

Въпреки, че нямаме кристална топка, която да ни предскаже какво ще се случи, има редица научни проучвания, които прогнозират, че някои храни, с които сме свикнали, може да изчезнат и то още през нашия живот, пише сайтът Eat This Not That.

Колкото и да е жалко, може би вече е настъпил момента да се откажем от някои свои зависимости, например от кофеин и шоколад. Вижте с липсата на кои храни може да ви се наложи да свикнете в галерията ни.