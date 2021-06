„Космическа зора“: Кога се е появила светлината във Вселената?

У чени от лондонския Юнивърсити колидж и университета на Кеймбридж са провели изследвания върху ранната история на Вселената.

Специалистите са установили, че 250-350 милиона години след Големия взрив е настъпила "космическа зора", когато са засияли първите звезди, пише изданието на Кралското астрономическо общество.

Експертите са изследвали шест от най-отдалечените галактики, известни в момента. Учените са изчислили възрастта им и са предположили кога са се формирали първите звезди в тях.

