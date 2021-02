Най-мистериозната звезда в нашата галактика

KIC 8462852A несъмнено е един от най-интригуващите обекти в Млечния път. Тази звезда, известна още и с имената Таби и Бояджиян, се намира в съзвездието Лебед и е на около 1480 светлинни години от Земята. Откакто беше открита през септември 2015 г., тя не спира да озадачава астрономите. Причината за това е поредицата странни спадове в нейната яркост. По принцип, в подобни случаи най-честото обяснение е наличие на екзопланети, които преминават пред звездата и я „затъмняват“ за определен период от време. Но това не се отнася за Таби. Според учените, въпросните спадове са толкова големи, че звездата губи по около 22 процента от своята яркост. За сравнение, ако от наша гледна точка пред нея премине екзопланета, спадът би бил най-много един процент.

What dimmed light from star KIC 8462852? A swarm of comets is likely, this study concludes: https://t.co/OwsF4ppaf8 pic.twitter.com/tZcXGK5tIf — NASA (@NASA) November 25, 2015

На какво тогава се дължат тези необичайни явления? Съществуват различни хипотези, вариращи от облаци газ и прах до огромен рояк комети. Някои дори смятат, че до звездата може да има т. нар. Сфера на Дайсън – хипотетичен апарат за събиране на енергия, създаден от напреднала извънземна цивилизация. Колкото и привлекателно да е подобно обяснение, то за съжаление е категорично отхвърлено от учените. Причината е, че някои вълни с определена дължина, идващи от Таби, биват блокирани много повече от други, което на практика отписва вероятността промените в яркостта да са причинени от солиден обект.

Преди няколко години с нелеката задача да разгадае мистерията около KIC 8462852A се нагърби астрономът Джошуа Саймън и неговият екип. Те анализирали огромно количество данни, за да разберат точно по какъв начин се променя яркостта на Таби. Получените резултати меко казано изненадали учените. "До този момент смятахме, че звездата променя яркостта са само в една посока - потъмняване", отбелязва Саймън. Оказало се, в продължение на около десет години тя на два пъти се увеличавала. "Фактът, че звездата понякога става по-ярка е несъвместим с повечето хипотези, които се опитват да обяснят странното й поведение", добавя Саймън.

KIC 8462852: Is there an Alien civilization on this star?https://t.co/VQ1MRl7X2O#Aliens pic.twitter.com/wpHyrOJeZr — Technology on Science (@TechnologyonSc1) May 20, 2020

Ново изследване разкри неизвестни досега подробности, които могат да помогнат за разплитането на тази загадка. Астрономът Логън Пиърс от обсерваторията „Стюард“ в Аризона и негови колеги от САЩ и Великобритания анализирали десетки снимки на Таби, направени през последните пет години. Те достигнали до заключението, че KIC 8462852A е гравитационно свързана с друга звезда, наречена KIC 8462852B. Измерването на разстоянието между тях, обаче, не било никак лесна задача. Не са рядкост случаите, при които от наша гледна точка две звезди изглеждат близо една до друга, но при по-задълбочен анализ се оказва, че това изобщо не е така. За да бъдат сигурни, Пиърс и неговите колеги използвали най-подробната триизмерна карта на Млечния път, създавана някога (тя е съставена благодарение на данните, събрани от сателита „Гая“).

До какви заключения достигнали учените? Двете звезди са на разстояние от 880 АЕ една от друга (АЕ означава Астрономическа единица. Това е мерна единица за дължина, равняваща се на около 150 млн. км. – колкото е средното разстояние между Земята и Слънцето). Таби е по-голямата звезда, като тя е малко по-масивна от Слънцето. KIC 8462852B на свой ред е червено джудже и е със значително по-скромни размери (нейната маса е наполовина по-малка от тази на Слънцето).

SETI researchers find no sign of aliens at KIC 8462852 ... yet https://t.co/jJuJLzM2OX pic.twitter.com/slCeHyrKe5 — NBC News (@NBCNews) November 6, 2015

Голямото разстояние между двете звезди означава, че KIC 8462852B няма как да влияе върху яркостта на Таби. „Откритието, че всъщност става въпрос за двойна звезда, е много важно. Това напълно променя представите ни за дългосрочната еволюция на системата. Вече знаем, че ако тя привлече някакви малки обекти или облаци от газ и прах, то те биха имали хаотични орбити“, подчертава Пиърс. Той припомня, че учените са изследвали други двойни звезди, които многократно са се отдалечавали и приближавали една до друга. Такова движение е пагубно за обектите, обикалящи около звездите, тъй като мощните гравитационни сили, на които са подложени, буквално ги разкъсват. „Възможно е нещо подобно да се е случило и с KIC 8462852А и KIC 8462852B“, добавя Пиърс.

До момента всичко е в сферата на предположенията. Астрономите отбелязват, че трябва да се извършат още много проучвания. Голямото разстояние между Таби и KIC 8462852B навежда на мисълта, че орбитата, по която те обикалят една около друга, е силно издължена. Според други теории, едната от звездите може да е била изхвърлена от системата или всъщност да става въпрос за група от няколко звезди, всяка от която оказва гравитационно влияние върху останалите. Възможностите са много, но експертите все пак смятат, че най-вероятно става въпрос за двойна звезда. А на какво точно се дължат промените в яркостта на KIC 8462852A е въпрос, който продължава да измъчва астрономите и очаква да получи своя отговор.

Малки черни дупки не "следват" правилата

Земята се оказа по-близо до черна дупка от очакваното

Учените откриха възможни "портали" към отдалечени части на Вселената

Учени откриха екзопланета с необичайна орбита