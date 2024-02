Клането на Свети Валентин: След 95 години улиците на Чикаго още кънтят

С вети Валентин не е само за любов. За бандитите от Чикаго е време за проливане на кръв. На 14 февруари 1929 г. клането на Свети Валентин шокира света, когато в северната част на Чикаго избухва бандитско свада. В края на 20-те години на ХХ век по улиците на Чикаго цари война между бандите, тъй като главният гангстер Ал Капоне се опитва да затвърди контрола си, като елиминира съперниците си в незаконните дейности - контрабанда и проституция.

Кървавата кулминация на бандитското насилие настъпва на 14 февруари 1929 г. в един гараж в северната част на града, когато седем души, свързани с ирландския гангстер Джордж "Бъгс" Моран, един от дългогодишните врагове на Капоне, са застреляни от няколко мъже, облечени като полицаи. Клането на Свети Валентин, както е известно, остава неразкрито престъпление и никога не е било официално свързвано с Капоне, но обикновено се смята, че той е отговорен за убийствата.

От 1924 г. до 1930 г. град Чикаго придобива широка репутация на беззаконие и насилие. Неслучайно това явление съвпада с управлението на главния престъпен лорд Ал "Scarface" Капоне, който през 1925 г. поема властта от своя шеф Джони Торио. (Торио, който е тежко ранен при опит за убийство през 1924 г., се е "оттеглил" в Бруклин). Забраната, въведена с приемането на 18-ата поправка през 1920 г., значително увеличава приходите на американските гангстери от контрабанда (незаконно производство и продажба на алкохол) и спийкязи (незаконни питейни заведения), както и проституция. Доходите на Капоне от тези дейности се оценяват на около 60 млн. долара годишно; нетното му състояние през 1927 г. е около 100 млн. долара.

Джордж "Бъгс" Моран е бил на път към гаража в Чикаго по време на клането на Свети Валентин; разминал се е с убийството за броени минути. Няколко дни по-късно той казал на репортерите: "Само Капоне убива по този начин". Потърсен в дома си във Флорида за коментар относно убийствата, Капоне предлага свое собствено мнение: "Единственият човек, който убива по този начин, е Бъгс Моран."

С течение на годините Ал Капоне установява контрол над повечето престъпни групировки в Чикаго, като безмилостно разстрелва съперниците си. През 1924 г. властите преброяват около 16 убийства, свързани с банди; този тип убийства продължават до 1929 г., като по това време достигат най-високата си стойност от 64 убийства за една година. Федералните власти, включително Федералното бюро за разследване, са имали много по-малка юрисдикция, отколкото днес, и не са включвали свързаната с банди дейност в Чикаго.

The St. Valentine’s Day Massacre of 1929 was an extreme example of the terrifying Mob justice that plagued Chicago during Prohibition. Here are a few of the North Side Gang members and one innocent witness who were all victims of the St. Valentine's Day Massacre. ⁣

⁣

Frank… pic.twitter.com/LerI8Tb3RT