Екзекуция на Свети Валентин: Ще бъде ли разкрит извършителят

П околения американци смятат, че Ал Капоне е отговорен за клането на Свети Валентин - екзекуцията на седем сътрудници на конкурентния мафиот Джордж "Бъгс" Моран в гараж в Чикаго на 14 февруари 1929 г. Всъщност Капоне, пламенният чикагски престъпен бос, никога не е бил дори разпитван за убийствата. Никой никога не е съден по случая, което оставя клането на Свети Валентин най-зрелищното неразкрито престъпление в историята на бандите.

Това, което не се оспорва, е, че черен кадилак е спрял до гаража на SMC Cartage Company на улица "Северен Кларк" около 10:30 ч. и е изхвърлил четирима - може би петима мъже, двама от които са били облечени в полицейски униформи. Те наредили на седемте мъже в гаража да се подредят с лице към стената и открили огън с два автомата "Томпсън", като обстрелвали жертвите с повече от 70 куршума.

Миг по-късно стрелците излезли с вдигнати ръце, подканяни от мнимите полицаи, и си тръгнали. Шест от жертвите загиват на място. Преди да издъхне, седмият изрекъл: "Полицаите го направиха" или "Никой не ме е стрелял", според различните разкази.

Когато вестниците разпространиха ужасяващите снимки в цялата страна, се появиха десетки теории. Повечето от тях бяха осеяни с дупки като опръсканата с кръв стена на гаража. Няколко ключови въпроса остават без отговор:

Защо хората на Бъгс Моран са били в гаража тази сутрин?

Първите теории гласяха, че седемте жертви - счетоводителят на мафията Адам Хейер, вторият командир Алберт Качелек, собственикът на нощен клуб Алберт Уейншанк, изпълнителите Питър и Франк Гузенберг, механикът Джон Мей и Райнхард Швимер, оптик, който обичал да се среща с тях - са били там, за да разделят отвлечена пратка уиски или са се отправяли към Детройт, за да вземат още. Но повечето от тях бяха облечени в скъпи костюми, а не в типичното облекло за разтоварване на алкохол. Може да са били извикани на бизнес среща, истинска или фалшива, и да са се наредили в опашка, предполагайки, че корумпираните полицаи просто си правят шоу. Жертвите все още са имали хиляди долари в джобовете си, така че грабежът очевидно не е бил мотив.

Бъгс Моран не е бил сред тях. Наблюдателят на стрелците очевидно е объркал един от другите мъже с Моран, който все още е бил на един квартал разстояние, и е подал сигнал за начало на удара твърде рано.

Кой ги е убил и защо?

Капоне имал солидно алиби. Същата сутрин той е бил в съда в окръг Дейд, Флорида, където прокурорите са го разпитвали за друго убийство. Разбира се, Капоне е можел да поръча убийството от Флорида. Той е имал мотиви: Неговите хора и тези на Моран са си разменяли куршуми от години и са се борили за контрол над контрабандата, почистването и кучешките надбягвания в Чикаго и околностите. Полицията арестува няколко войници на Капоне, но ги освобождава поради липса на доказателства.

Историците на мафията предлагат противоречиви теории. В книгата си от 2004 г. "Клането в деня на Свети Валентин" Уилям Дж. Хелмър-младши и Артър Дж. Билек твърдят, че Капоне е натоварил таен екип от Сейнт Луис, наречен "американските момчета", да ликвидира Моран. Без да знаят как изглежда той, стрелците застрелват всички в гаража, за да са сигурни. Но Джонатан Ейг в биографията си "Get Capone" от 2010 г. твърди, че ако Капоне е искал Моран да умре, е щял да разположи самотен килър пред къщата на съперника. "Да убиеш седем души по внимателно планиран начин - това няма смисъл", казва Ейг пред HISTORY.com.

Възможен пробив в случая настъпва в края на 1929 г., когато Фред "Убиецът" Бърк, някогашен сътрудник на Капоне, прострелва смъртоносно полицай в Мичиган. Огромен тайник с оръжия, открит в дома на Бърк, включвал два пистолета "Томи", които съвпадали с куршумите от удара на Свети Валентин. Бърк получава доживотна присъда за убийството на полицая, но очевидно никога не е бил разпитван за оръжията от масовото убийство.

През януари 1935 г. американският вестник "Чикаго" обявява случая за "решен", съобщавайки, че Брайън Болтън, част от друга банда, е признал за участието си в клането. Местните и федералните власти яростно отричат историята, която се размива сред объркването. Зад кулисите обаче федералните разпитват Болтън, според резюме от 1936 г. в досиетата на ФБР. Болтън твърди, че е купил кадилака и е присъствал в курорта в Уисконсин, където Капоне планирал убийството. Той назовава и петима спусъкоизправители, включително Бърк и други "американски момчета", всички от които по това време са мъртви, изчезнали или в затвора по други обвинения. ФБР очевидно никога не споделя тази информация с чикагската полиция и твърденията на Болтън остават неразследвани.

Случай на отмъщение ли е това?

Години по-късно в разсекретените досиета на ФБР се появява още една теория за масовото убийство. В писмо от 1935 г. Франк Фарел, служител на щатските магистрали, настоява директорът на ФБР Джей Едгар Хувър да разследва фаталния разстрел през 1928 г. на Уилям Дейвърн-младши, син на сержант от чикагската полиция. Според Фарел Дейвърн казал на братовчед си хулиган, Уилям "Трипръстия Джак" Уайт, че силоваците на Моран са го застреляли. След това Уайт организирал клането, за да си отмъсти, пише Фарел, като примамил хората на Моран в гаража под претекст, че ги е натопил за обир на фабрика.

Айг казва, че разказът на Фарел свързва много неизяснени моменти, включително защо мъжете са били в гаража и защо чикагската полиция може да е гледала отстрани - или дори да е участвала, отмъщавайки за загубата, понесена от един от тях. Скептиците отбелязват, че Уайт е бил в затвора от 1926 г. до юли 1929 г. Но Айг твърди, че е възможно да е излязъл на свобода с подкуп за кратки периоди. Уайт, който е работил и като информатор на ФБР, е прострелян смъртоносно в дома си през 1934 г.

