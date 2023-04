Ким Кардашиян ще участва в новия сезон на сериала „Зловеща семейна история“

А мериканската риалити звезда Ким Кардашиян ще участва в предстоящия 12-и сезон на сериала на ужасите „Зловеща семейна история“, предадоха Ройтерс и АФП.

Новината първо съобщи сп. „Холивуд рипортър“, позовавайки се на думите на създателя на сериала Райън Мърфи.

Кардашиян ще се присъедини към актрисата Ема Робъртс в новия сезон, който е базиран на предстояща книга, наречена „Деликатно състояние“.

Романът, който ще излезе през август, е представен като „трилър за жена, убедена, че зловеща фигура прави всичко възможно, за да предотврати бременността ѝ“. Авторката на „Деликатно състояние“ Андреа Барц нарича книгата „феминистко осъвременяване на „Бебето на Розмари“.

Райън Мърфи обясни, че сценаристката на „Зловеща семейна история“ Хали Файфър е създала „забавна, стилна и в крайна сметка ужасяваща роля специално за Ким, а този сезон е решителен и различен от всичко, което сме правили някога.“

