Ким Кардашиян не може да спре да се усмихва

К им Кардашиян не може да спре да се усмихва, докато говори за приятеля си Пийт Дейвидсън, съобщават от PEOPLE.

Звездата беше попитана за него по време на интервюто ѝ с Робин Робъртс, което се излъчва в сряда вечер. В предварителен преглед на интервюто, който беше пуснат във вторник, майката на четири деца казва, че се чувства "спокойна" в компанията на Пийт.

"Колко сериозно е?", пита Робъртс.

„Аз със сигурност съм момиче за връзка и не бих била с някого, ако не планирах да прекарвам много от времето си с него“, каза Кардашиян на Робъртс. „Много съм щастлива и доволна. И чувството да съм спокойна е толкова хубаво.“

