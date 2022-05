Ким Кардашиян получи кичур от косата на Мерилин Монро преди Met Gala 2022

К им Кардшиян се появи с култова рокля на Мерилин Монро на модното събитие Met Gala на 2 май.

През 1962 г. Монро изпява песента "Честит Рожден ден, господин президент!" в същата рокля, която сега е експонат в музей в Орландо в щата Флорида. Роклята, проектирана от Жан Луи, е била толкова тясна, че Кардашиан е трябвало да отслабне, за да влезе в нея. Смята се, че музеят във Флорида я е придобил за 4,81 милиона долара.

Ким не задържа роклята за себе си, но за сметка на това получи нещо по-ценно - кичур от косата на Монро. Музеят "Ripley's Believe It or Not!" ѝ го даде преди модното събитие.

„Ние наистина оценяваме партньорството ѝ, чувстваме, че тя е страхотен партньор на Ripley’s Believe It or Not! и заедно можем да преразкажем историята на Мерилин Монро на новото поколение“, каза за Us Weekly Аманда Джойнър от Ripley's. „Имаме 25000 експоната в Ripley's и когато работим с партньори, искаме да им покажем и нашата странна страна – и това беше подаръкът, който избрахме да ѝ дадем.”

В предаването "Keeping Up With the Kardashians" Ким изглеждаше изключително развълнувана да получи подаръка. „Това е толкова специално за мен. Много благодаря. Това е толкова готино. Уау, кичурът ще спи с мен всяка вечер", каза тя.

Ким носеше роклята само за кратко време, като позираше на червения килим по време на събитието на Met Gala 2022.