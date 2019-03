К аквото и да напишем за Кардашиян и модните й преобразявания ще бъде малко. Тя е една от най-интересните жени за наблюдение, специално когато говорим за мода и тенденции.

Ким определено знае как да привлича внимание и да прави бизнес.

Скоро писахме, че съпругата на Кание Уест е на ретро вълна.

На Hollywood Beauty Awards в Лос Анджелис най-известната от сестрите Кардашиян се появи със секси рокля на известния дизайнер от 90-те Тиери Мюглер.

Емблематичната рокля е от колекцията на Мюглер Пролет/Лято 1998 г.

Очевидно обаче звездата не е приключила с влечението си към модните тенденции от близкото минало.

Риалити звездата качи нова снимка в Инстаграм.

Този път облечена в секси черно боди, което също има своята история.

Черното боди, с леопардов принт, е дело на Азедин Алая.

Запознатите с модата обаче са забелязали, че въпросното боди за първи път е представено в началото на 90-те години на XX в. от Наоми Кембъл.

Разликата между двете красавици е, че Ким е добавила черна барета към цялостната визия, а Наоми представя бодито на ревю.

Азедин Алая е известен със своите секси модели, подчертаващи женската фигура. Алая почина внезапно през 2017 г., а Ким Кардашиян бе една от първите популярни личности, които изразиха съболезнованията си в социалната мрежа.

Simply the best! No one like you! It was an honor to know you. You will be missed so greatly! Rest In Peace Mr. Alaia pic.twitter.com/Tv7fHfoK2I