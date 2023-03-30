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Киану Рийвс сподели за много специален личен момент с Александра Грант

"Бяхме в леглото. Бяхме свързани. Усмихвахме се, смеехме се и се кикотехме. Чувствах се страхотно. Беше наистина хубаво да сме заедно", добавя той

30 март 2023, 14:33
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К иану Рийвс бе интервюиран от списание PEOPLE по повод новия му филм "John Wick: Chapter 4". В интервюто 58-годишният актьор споделя лични моменти от своя живот. 

Попитан кога е бил последният му момент на пълно щастие, Рийвс отговоря така:

"Преди няколко дни с моята любима", казва актьорът, визирайки своята дългогодишна любов - художничката Александра Грант.

"Бяхме в леглото. Бяхме свързани. Усмихвахме се, смеехме се и се кикотехме. Чувствах се страхотно. Беше наистина хубаво да сме заедно", добавя той.

Рийвс отговаря на още няколко лични въпроса,

като споделя, че последно е танцувал на сватбата на свой приятел преди около осем месеца. Той добавя също така, че последната игра, която е играл, е шах. 

Актьорът споделя и за последния път, когато е гледал изгрева. 

"Наскоро пътувах до Япония и успях да видя как слънцето изгрява над Киото".

Източник: people.com    
Киану Рийвс Александра Грант

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