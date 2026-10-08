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Личната карта в телефона: Какво ще може да правите с цифровия си портфейл

Фирмите, които са длъжни да го приемат, но откажат, рискуват глоби до 250 000 евро

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

8 октомври 2026, 17:00
Личната карта в телефона: Какво ще може да правите с цифровия си портфейл
Източник: istock

Скоро българите ще могат да доказват самоличността си онлайн с телефона, да показват електронни удостоверения и да подписват електронно, без да плащат. Това обещава проектът на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност, внесен от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Текстът е на обществено обсъждане до 5 ноември 2026 г.

Важно уточнение: законопроектът определя портфейла като средство за електронна идентификация. Той не предвижда физическата лична карта да отпадне или да бъде заменена от портфейла.

Ето какво трябва да знаете.

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Какво ще може портфейлът

Портфейлът е приложение, в което ще съхранявате данните за самоличността си и електронни удостоверения – например за образование, правоспособност или други ваши качества. С него ще можете да:

  • влизате в електронните услуги на държавата и на частни фирми;
  • показвате само информацията, която е нужна – например, че сте навършили 18 години, без да разкривате останалите си данни;
  • подписвате документи с квалифициран електронен подпис, който има силата на саморъчен;
  • използвате портфейла и в другите държави от ЕС.

Възможността за показване само на част от данните е заложена в европейския регламент, по който се прави портфейлът.

Колко ще струва

За гражданите издаването, използването и отмяната на портфейла са безплатни.

Безплатен ще е и електронният подпис чрез портфейла, когато го ползвате за лични цели. Ако подписвате като представител на фирма, по работа или за сметка на работодател, това не се смята за лична цел. Разходите на доставчиците на подписа ще поема държавата.

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Задължително ли е

Не. Законопроектът изрично казва, че ползването на портфейла е доброволно. Нито държавна институция, нито частна фирма ще може да откаже да ви обслужи електронно само защото нямате портфейл.

Портфейл ще могат да имат и децата, при спазване на общите правила за правните действия на непълнолетни и малолетни.

Къде ще може да се използва

В държавата. Всички институции, които предлагат електронни услуги, ще трябва да приемат портфейла. Порталът за електронно управление и порталът за електронно правосъдие трябва да започнат да го приемат до три месеца след влизането на закона в сила.

Във фирмите. Българският проект препраща към европейския регламент. Според него определени частни компании ще трябва да приемат портфейла, когато предоставят онлайн услуги, за които по закон или договор се изисква строго удостоверяване на самоличността, и клиентът поиска да го използва. Това обхваща банковия и финансовия сектор, транспорта, енергетиката, социалното осигуряване, здравеопазването, питейната вода, пощенските услуги, цифровата инфраструктура, образованието и телекомуникациите. Задължението няма да важи за всяка услуга на тези компании. Отделно задължение имат най-големите онлайн платформи. Микро- и малките предприятия са освободени.

Срокът за частния сектор по регламента е края на 2027 г.

Какво рискуват фирмите и институциите

Глобите не засягат гражданите. Ако фирма е длъжна да приема портфейла, но откаже, когато клиентът го поиска, глобата е от 10 000 до 250 000 евро. Държавно ведомство, което не осигури възможност да ползвате портфейла, рискува от 5 000 до 50 000 евро.

Най-тежки са санкциите за доставчиците. За предлагане на портфейл без вписване в списъка глобата е от 100 000 до 1 млн. евро или до 2% от световния годишен оборот – прилага се по-високата от двете суми, но не по-малко от 100 000 евро. Доставчик, който подаде неверни данни при заявяването на вписването, рискува от 50 000 до 500 000 евро. При повторно нарушение глобите се удвояват.

Кой ще го прави и кога

Портфейлът се разработва от екипа на „Информационно обслужване“, по думите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Законопроектът предвижда държавният портфейл да се изгражда от държавен орган, определен от Министерския съвет.

Според Василев почти никаква работа по портфейла не е била свършена през предходните три години, а целта е до края на годината да има работещо приложение, за да не влезе България в наказателна процедура.

На 9 септември министерството съобщи, че първата версия на портфейла трябва да заработи до края на 2026 г., а техническата готовност на проекта е 60%. Планът е в едно приложение постепенно да бъдат обединени електронни услуги за гражданите, а на по-късен етап и за бизнеса.

Според европейските правила всяка държава трябва да въведе поне един портфейл до края на 2026 г. Портфейли ще могат да предлагат и частни компании, ако са сертифицирани и вписани при министъра на иновациите.

Все още няма пълна количествена оценка на разходите по въвеждането на цифровия портфейл. В оценката на въздействието към законопроекта се посочва, че липсват достатъчно данни за остойностяване, а част от разходите ще зависят от бъдещите технически изисквания и от избрания модел на изграждане.

Парламентът премахна таксата за електронна идентичност

Паралелно с подготовката на портфейла на 1 октомври Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за електронната идентификация, внесени от Петър Тодоров („Прогресивна България“) и група депутати. С тях издаването на удостоверение за електронна идентичност става безплатно.

Отпада и таксата за проверка на електронната идентичност, когато я извършва държавният център за електронна идентификация при услуги на държавни органи, лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Регистрираните частни центрове ще могат да продължат да предлагат проверка срещу заплащане. Удостоверенията за овластяване вече ще се издават само по електронен път.

Как да дадете мнение

Предложения по законопроекта се приемат до 5 ноември 2026 г. на Портала за обществени консултации (strategy.bg), по имейл до посочените там адреси или през Системата за сигурно електронно връчване.

Автор: Маргарита Костадинова
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