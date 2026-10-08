Свят

Рубио: Опасна патова ситуация в Украйна

Войната между двете държави може да прерасне в много по-широк и значително по-опасен регионален конфликт

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 18:54
Рубио: Опасна патова ситуация в Украйна
Източник: Getty Images

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната на Русия срещу Украйна е влязла в опасна патова ситуация и че САЩ ще продължат да се стремят да съдействат за постигане на споразумение за прекратяване на конфликта, предаде "Ройтерс".

"Бихме искали да видим намиране на решение на тази война чрез преговори, което да бъде трайно, устойчиво и справедливо", каза Рубио пред журналисти по време на посещение в Португалия.

Рубио призовава за край на "безсмислената война" в Украйна

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп през последните седмици се стреми да възобнови преговорите за прекратяване на продължаващия вече четири години конфликт, най-кръвопролитната война в Европа след Втората световна война. Очаква се украински преговарящи да посетят САЩ утре и вдругиден.

Взаимните атаки с дронове между Русия и Украйна през тази година постепенно се разпространиха върху различни сектори на икономиката, засягайки от енергийни съоръжения и рафинерии до пристанища и кораби, превозващи петрол и зърно, складове за електронна търговия, а напоследък и центрове за данни. Рубио заяви, че това може да доведе до по-широк конфликт.

"Тази ескалация може да прерасне в кампания от саботажи в съседни държави, които са членове на НАТО", каза Рубио. Той добави, че има и други възможни развития, които "могат бързо да превърнат войната между двете държави в много по-широк и значително по-опасен регионален конфликт“.

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

"Тази война трябва да приключи чрез договорено споразумение. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Съединените щати са готови да съдействат за това. Опитахме. Ще продължим да опитваме. Но също така няма да влагаме усилия в безсмислени процеси, ако не можем да постигнем напредък", добави Рубио.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Марко Рубио Русия война в Украйна
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