България

Прокуратурата поиска да върне в ареста бившия шеф на ВиК-Бургас

Има доказателства за влияние от страна на обвиняемия по отношение на свидетел

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 16:40
Прокуратурата поиска да върне в ареста бившия шеф на ВиК-Бургас
Източник: БТА

О кръжна прокуратура-Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на бившият директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев.

Припомняме, че той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от месец февруари 2024 година до 14.07.2026 година, в качеството си на длъжностно лице - изпълнителен директор на ВиК-Бургас, е участвал в Организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

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Към настоящия момент по отношение на обвиняемия Мирчев е взета марка за неотклонение „домашен арест“, наложена с определение на Окръжен съд-Бургас.

С внесеното искане Окръжна прокуратура-Бургас предлага така наложената мярка да бъде изменена в „задържане под стража“. Наблюдаващите прокурори са мотивирали искането със събрани по досъдебното производство доказателства за влияние от страна на обвиняемия по отношение на свидетел по делото.

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Окръжен съд-Бургас е насрочил заседанието си за 09.10.2026 година от 13:00 часа.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Цветан Мирчев ВиК-Бургас
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