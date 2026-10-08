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Йотова за КСНС: Разделение имаше само как да приключи войната в Украйна

Според Йотова липсата на дипломатическо решение увеличава риска от нова ескалация

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 17:33
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П резидентът Илияна Йотова посочи разногласието между участниците в Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) по въпроса как трябва да бъде прекратена войната в Украйна. По думите ѝ именно подходът към намирането на дипломатическо решение е бил основната тема, по която не е постигнато съгласие.

След заседанието Йотова заяви, че участниците са постигнали широко съгласие по документ с конкретни препоръки за действия на България, ЕС, НАТО и ООН, но окончателният текст не е бил подкрепен от четирима от участниците, предаде NOVA.

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

„Аз съм привърженик на това да се направи всичко възможно час по-скоро да има коалиция за мир. Европейско предложение, в което България активно да участва, за да предложим и ние текст за мир в Украйна, за приключване на военните действия с участието на всички страни“, заяви президентът.

Според Йотова липсата на дипломатическо решение увеличава риска от нова ескалация, която може да засегне не само Черноморието, но и сигурността на Европа. Тя подчерта, че трябва да бъдат използвани всички политически и дипломатически канали за започване на преговори.

„Алтернативата на това според мен е все по-голяма ескалация на войната, все повече опасности не само в Черно море, но и за целия този регион, все повече средства, които ще се плащат за производство и употреба на оръжие, и, за съжаление, много млади животи, които си отиват всеки ден“, каза Йотова.

Президентът уточни, че останалите участници в КСНС са имали различно виждане по този въпрос, но отказа да говори от тяхно име.

Въпреки различията по войната в Украйна, според Йотова е постигнато съгласие по необходимостта от конкретни действия за сигурността в Черно море. Сред тях са спешни консултации с Румъния и Турция за безопасността на корабоплаването и разговори между шестте черноморски държави за възможен мораториум върху използването на дронове в морето.

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Йотова отхвърли и опитите темата за морската сигурност да бъде превръщана в предизборна. Тя подчерта, че обсъжданите на КСНС рискове за корабоплаването и критичната инфраструктура са въпрос на национална сигурност, а не на предизборно противопоставяне.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Ескалация Илияна Йотова КСНС Войната в Украйна
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