Петрова: България няма други очаквания към Северна Македония

"България няма други очаквания към Република Северна Македония, освен тези, записани през 2022 г., и очакваме те да бъдат изпълнявани", каза министърът на външните работи Велислава Петрова след срещата с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

Двамата разговаряха в рамките на Международната министерска конференция по Коридор 8 в София.

"От наша страна, по линия на европейската перспектива на Република Северна Македония, ние я подкрепяме и условията за нея остават непроменени от 2022 година. Очакваме да бъдат изпълнени конституционните промени, както всички останали елементи от договорения процес през 2022 г.", каза Петрова.

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Министърът е поискала да разбере как в Република Северна Македония си представят времевата рамка на присъединяването към ЕС.

По-скоро от тяхна страна виждането е, че трябва да се изгради усещане за доверие. За мен основният начин да бъде изградено доверие е изпълнение на ангажиментите. Надявам се да видим положителни стъпки в тази посока. Очевидно е, че останалите държави от Западните Балкани намират политическата воля да вървят напред", подчерта Петрова.

Двамата министри са обсъдили и въпроса за лечението на Ива Михайлова.

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"Беше положителна новина, че получихме готовност от Република Северна Македония да приеме наши лекари, но за мен е важно това да доведе до по-скорошно лечение. Това е хуманитарен случай, който трябва да разглеждаме през тази призма. Надявам се крайният резултат да е тя да бъде лекувана", поясни Петрова.

Връщането на тленните останки на цар Самуил не е било обект на разговора между двамата външни министри.