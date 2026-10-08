Свят

Бившият съпруг на Ружа Игнатова влиза в съда за 16 млн. евро

Прокуратурата твърди, че парите са достигнали до негови сметки през фирма, базирана в Хонконг

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 16:52
Бившият съпруг на Ружа Игнатова влиза в съда за 16 млн. евро
Източник: БТА

Б ившият съпруг на изчезналата "криптокралица“ Ружа Игнатова — 50-годишният германски адвокат Бьорн С., се изправя пред Регионалния съд в Дармщат по обвинения в пране на пари, свързани с финансови потоци от мащабната пирамида OneCoin. Процесът отново насочва вниманието към най-близкото обкръжение на българката и въпроса доколко хората около нея са били наясно с престъпния произход на капиталите, съобщава "Фокус".

Делото срещу Бьорн С. засяга съмнителни трансакции за около 16 милиона евро, за които прокуратурата твърди, че са достигнали до негови сметки през фирма, базирана в Хонконг. Разследващите проверяват и покупката на луксозна вила в Бад Хомбург на стойност над 7 милиона евро, за която се подозира, че е финансирана с пари от OneCoin и върху която вече е наложена обезпечителна ипотека.

"Криптокралицата" се издирва, а делата за OneCoin продължават

Бьорн С. не е осъждан за участие в самата финансова измама, а съдът тепърва трябва да установи дали обвиненията за пране на пари ще бъдат доказани. До произнасянето на присъда важи презумпцията за невиновност. Ключовият въпрос пред магистратите е дали адвокатът, присъствал на редица публични и бизнес събития на OneCoin, е знаел, че използваните средства произтичат от престъпна дейност.

"Всичко зависи от това какво е знаел за произхода на определени средства и дали е бил наясно, че те може да са били придобити чрез престъпна дейност“, отбелязват германските юристи.

Схемата OneCoin, стартирала през 2014 г., обещаваше революция във финансовия свят и конкуренция на Bitcoin, но впоследствие бе официално обявена от правоохранителните органи за една от най-големите пирамидални измами в историята. По данни на Министерството на правосъдието на САЩ, само в периода между края на 2014 г. и края на 2016 г. през системата са преминали над 4 милиарда евро от най-малко 3,5 милиона жертви по целия свят, генерирайки чиста печалба от 2,735 милиарда евро.

Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 г., когато лети от София за Атина, броени дни след като спрямо нея са повдигнати тайни обвинения в САЩ. От юни 2022 г. тя е включена в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани бегълци, а наградата за информация, водеща до ареста ѝ, достигна 5 милиона долара. ФБР продължава да я третира като жив беглец, въпреки неофициалните теории за нейното убийство или живот под нова самоличност.

Близките на Ружа Игнатова плащат сметката, докато тя остава в неизвестност

Междувременно ключови фигури от схемата вече излежават присъди. Съоснователят на OneCoin и бивш интимен партньор на Игнатова — Себастиан Грийнууд, бе арестуван в Тайланд през 2018 г., екстрадиран в САЩ и осъден през септември 2023 г. на 20 години затвор, след като призна вина за получаването на над 300 милиона долара от измамната мрежа.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Ружа Игнатова OneCoin ФБР
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