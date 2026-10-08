Свят

Гръцката полиция гони с километри българска кола с мигранти

Водачът е изоставил превозното средство и е избягал

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 18:41
Гръцката полиция гони с километри българска кола с мигранти
Източник: iStock photos/Getty images

Г ръцката полиция преследва автомобил с български регистрационни номера, превозващ нелегални мигранти през центъра на Солун, предава "Фокус".

Колата е тръгнала от Серес. Била е забелязана от полицейските екипи и не е спряла при сигнал.

Последвала е гонка с полицията и преследването е стигнало до центъра на Солун.  

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Шофьорът е карал по главни пътища и не спрял на червен светофар в опита си да избяга от преследващите го полицаи.

Преследването е приключило на кръстовище в центъра на града, където шофьорът загубил контрол над колата и се блъснал в няколко паркирани автомобила.

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При последвалата проверка вътре са открити 7 нелегални мигранти. Водачът е изоставил превозното средство веднага след сблъсъка и е избягал пеша, като в момента гръцките служби провеждат мащабна акция по неговото издирване.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
гонка Солун нелегални мигранти
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