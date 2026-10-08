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Любов и братски пакости в „Спомени с вкус“

Братята Гринго и Стоил се впускат в кулинарно приключение с Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

8 октомври 2026, 15:54
Любов и братски пакости в „Спомени с вкус“
Източник: NOVA

Т ази седмица Изабел Овчарова – Изи кани в кухнята на „Спомени с вкус“ своята половинка Стоил и неговия брат Гринго, с които е близка от детството. Пред камерата те ще се върнат към преживявания и вкусове, с които са израснали, за да проверят дали един и същ спомен може да има повече от един прочит.

Стоил се занимава професионално с видеомонтаж, а най-съкровената му мечта е да създаде компютърна игра – класика в гейминг сферата. По-големият му брат, Гринго, е актьор и музикант, познат с псевдонима си Gringod и с участията си в редица театрални постановки.

Източник: NOVA

Различни по характер, братята ще приготвят любимите си пълнени чушки и мекици – или бухти, както настоява да ги наричат Изи. Двете рецепти пазят почерка на баба им и са преминали през поколения, преди да стигнат до тях. А освен с готвенето, зрителите ще се запознаят и с някои от най-пакостливите истории от детството на Стоил и Гринго – какво ги свързва с малката Изи и за кого са отивали всичките им спестявания като деца? Ще се препокрият ли спомените за едни и същи случки? Кой от братята ще се окаже, че е правил повече бели?

Гледайте „Спомени с вкус“ всяка събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY, както и ексклузивно съдържание зад кадър.

Повече информация за „Спомени с вкус“ може да откриете във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Спомени с вкус Изабел Овчарова Изи готвене семейни рецепти пълнени чушки мекици детски спомени
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