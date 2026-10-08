Муцунски: България има интерес Северна Македония да върви към ЕС

Д иалогът между България и Северна Македония трябва да продължи и нашата позиция е напълно ясна - България има стратегически интерес Северна Македония да се движи напред по европейския път, каза външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски в София след среща с българския си колега Велислава Петрова.

Муцунски участва днес в Международната министерска конференция по Коридор 8 в София, чийто домакин беше министърът на външните работи Велислава Петрова. След края на конференцията двамата проведоха среща и дадоха изявления пред медиите.

"Срещата с Петрова е по инициатива на Северна Македония и по идея на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Между двете страни по отношение на нашата евроинтеграция съществува до голяма степен недоверие - за нас тя е свързана с предвидимостта на процеса", отбеляза Муцунски.

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"Днешната среща беше конструктивна и в позитивен дух. Трябва да бъда напълно прозрачен - не решихме съществен проблем, позициите ни са твърде далечни все още и за това няма никаква дилема, но разговаряхме в позитивен дух за развитието на диалога между двете държави в следващия период", добави той.

"Този диалог със сигурност ще продължи и нашата позиция е напълно ясна - България има стратегически интерес Северна Македония да се движи напред по европейския път. Но ние сме страни, които през годините имат двустранни въпроси и всеки път, когато се затвори един двустранен въпрос, се отваря нов. Това недоверие съществува и също така стоим твърдо на позициите си по въпросите за езика, идентичността, историята, културата, но те не бива да натоварват нашия европейски път", подчерта външният министър на Северна Македония.

Той отбеляза също, че е била постигната договореност следващата среща за Коридор 8 на равнище външни министри да се състои в Скопие, като тя вероятно ще се организира в началото на 2027 г.

"Една от темите, които обсъдихме, е планът за действие за малцинството и се договорихме да има диалог в следващия период", отбеляза още Муцунски.

"Договорихме се да продължим диалога с максимално внимание към интереса на обществото, но не е коректно от самото начало да споделяме всички подробности от това, което сме обсъждали като две страни, защото доверието ще го изградим, ако останем твърди в това, което споделяме помежду си", посочи Муцунски.

Муцунски се срещна днес и с еврокомисаря по разширяването Марта Кос, като са обсъдили реформите, както и други стратегически интереси.

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"Говорихме и за нашите двустранни отношения с България и начина, по който смятаме, че ЕС може да бъде полезен в този процес. Моето впечатление е, че ЕС ще направи всичко възможно и особено Европейската комисия има сериозен интерес да се постигне напредък по въпроса за започване на преговори за нашата държава", каза Муцунски.

В отговор на журналистически въпрос той коментира още, че въпросът за връщането на тленните останки на цар Самуил в България не е бил обсъден при срещата му с Петрова.