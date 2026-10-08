Един месец след смъртта на Доли Партън: Отвориха музея на живота ѝ

Е дин месец след като кънтри легендата Доли Партън почина на 80-годишна възраст след кратка борба с рака, в Нашвил официално отвори врати новият музей, посветен на нейния изключителен живот и кариера, пише ABC News.

Музеят Dolly's Life of Many Colors („Животът на Доли в много цветове“) е бил лична мечта на самата изпълнителка. Тя е работила активно по неговото създаване до смъртта си на 25 август.

„Това беше нейната най-голяма мечта - да направи музей в собствения си заден двор“, споделя Стив Самърс, дългогодишен творчески директор на Партън, в интервю за предаването Good Morning America по ABC News.

Любовно писмо към феновете

Музеят се намира в нейния хотел SongTeller в Нашвил и прекарва посетителите през целия живот на певицата - от детството ѝ в бедност в провинциален Тенеси до изкачването ѝ на върха на кънтри музиката и Холивуд.

One month after Dolly Parton's death, a new museum has opened, showcasing the extraordinary life of the late music legend. Read more: https://t.co/4f6JhE0HnS — ABC News (@ABC) October 7, 2026

Партън лично е написала и записала аудиогида с разказа, който посетителите слушат, докато разглеждат експозицията.

„Мисля, че Доли виждаше цялата тази сграда като едно любовно писмо към нейните почитатели. А ние като фенове имаме възможността да влезем тук и да ѝ отвърнем с любов. Доли е някъде тук вътре - вие просто трябва да я откриете“, добавя Самърс.

Сватбената рокля, пазена над 50 години

Експозицията показва не само музикалните ѝ трофеи и сценични тоалети, но и много лични вещи. Сред тях са и ценни спомени от нейния близо 60-годишен брак с Карл Дийн, който почина година преди нея - през 2025 г.

Един от най-вълнуващите експонати е оригиналната сватбена рокля на Доли Партън.

„Тази рокля е стояла в калъф в продължение на повече от 50 години в един от нейните сандъци в склада. Племенницата ѝ я откри съвсем наскоро“, разкрива творческият директор.

Подарък за най-малките

Входът за деца под 5 години е абсолютно безплатен. В официалния сайт на музея е поместен заветът на певицата: „Доли вярваше, че всяко дете заслужава подаръка на въображението, а Музеят е място, където техните истории и мечти да растат редом с вашите“.