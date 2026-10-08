Южна Корея отзовава посланика си в Украйна

Ю жна Корея ще отзове посланика си в Украйна, съобщи днес външното министерство в Сеул, цитирано от "Ройтерс".

Двете страни са в дипломатически спор, след като Сеул обвини Киев, че е нарушил споразумение за поверителност във връзка с предаването на двама пленени севернокорейски военнослужещи.

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Министерството изрази надежда, че съществуващите разногласия между двете страни ще бъдат преодолени, и заяви, че правителството ще продължи преговорите с Киев, без да предостави допълнителни подробности.