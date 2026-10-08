Любопитно

Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция

Новият френски гражданин Джордж Клуни планира да отвори италиански ресторант в живописния регион Прованс. Актьорът влиза в кулинарния бизнес, където редица световни звезди преди него са претърпявали грандиозни и често комични провали

8 октомври 2026, 16:55
Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция
Джордж Клуни   
Източник: gettyimages

Д жордж Клуни е напът да направи поредния си голям завой - този път към кулинарния бизнес с нов италиански ресторант в сърцето на френския Прованс. Но докато холивудската звезда е свикнала да превръща в злато всичко, до което се докосне, историята показва, че звездните заведения бързо могат да се превърнат в грандиозен провал.

Провансалското селце Котиняк определено не страда от липса на места за хранене. На броени минути път с кола от красивите му каменни къщи се намират множество луксозни заведения. Въпреки изобилието от кулинарни изкушения обаче, има едно нещо, с което Котиняк все още не разполага: престижен проект на световна знаменитост. На път е това да се промени след новината, че Джордж Клуни планира да отвори ресторант наблизо, пише The Guardian.

По непотвърдена информация Клуни, който живее в района, има намерение да стартира заведението в партньорство с канадския собственик на съседен хотел. Проектът включва елегантна трапезария и открита тераса. Официално заявление все още не е подадено, но се очаква мястото да посрещне първите си гости през следващата година.

Някои детайли около идеята изглеждат съвсем логични. В края на краищата Клуни и семейството му са официално френски граждани, така че е напълно естествено той да иска да пусне по-дълбоки корени в местната общност. Актьорът е толкова интегриран във Франция, че дори се появи в единствената наистина запомняща се сцена от последния филм по хитовия сериал „Обади се на моя агент!“.

Решението предложеният ресторант да бъде италиански обаче изглежда малко необичайно на фона на факта, че Прованс е една от световните столици на висшата кулинария. Да получиш гражданство и веднага след това да издигнеш кулинарен храм на държавата, в която си живял преди това, би могло да се приеме за леко неуместно.

Но само глупак би отписал Джордж Клуни. Той е човек с доказан усет да превръща в успех всяко ново начинание. Неговата марка за текила се разви толкова добре, че той не просто я продаде за 1 милиард долара, но и отпочна истинска вълна – днес е почти невъзможно да влезете в супермаркет, без да се спънете в десетки алкохолни напитки, създадени от актьори с надеждата да спечелят достатъчно, за да се пенсионират от киното.

Всъщност именно капиталът от текилата е неговият най-голям коз. Клуни би могъл да инвестира стотици милиони евро в новия си ресторант и дори проектът да се превърне в катастрофа, финансите му няма да пострадат сериозно. И това вероятно е добре, защото по отношение на ресторантьорския бизнес холивудските звезди нямат най-добрата репутация.

Истинските успехи, като световноизвестната верига „Нобу“ на Робърт Де Ниро, са изключително редки. В повечето случаи тези начинания завършват с пълен провал. Когато Кеч легендата Хълк Хоган решава да навлезе в бранша през 90-те години, ресторантът му оцелява по-малко от година. Причината може би се крие във факта, че заведението се е намирало в търговски център, сервирало е паста с формата на самия Хълк Хоган и се е казвало „Пастамания!“ – с удивителен знак накрая, което означава, че е невъзможно да произнесеш името му, без да звучиш ядосано или уплашено. Но примерът остава показателен.

Списъкът не спира дотук. През 2002 г. Дженифър Лопес отваря ресторант в Пасадена, вдъхновен от рецептите на майка ѝ. Заведението така и не успява да стъпи на крака, след като певицата назначава бившия си съпруг за управител, уволнява го шест месеца по-късно, а след това влиза в заплетени съдебни дела с него. През 2012 г. Ева Лонгория открива стекхаус, наречен SHe, предназначен специално за жени – с по-малки порции, моден подиум и десертни менюта с огледала на гърба за коригиране на грима. Мястото затваря врати още през 2014 г.

А след това идва и най-голямото фиаско в историята – провал от толкова легендарни пропорции, че Клуни със сигурност трябва да го вземе предвид. Става дума за ресторанта „Dive!“, открит от Стивън Спилбърг през 90-те години.

Tрудно е да се прецени откъде точно започва абсурдът там. Заведението е било вдъхновено от страстта на Спилбърг към подводниците и буквално е било оформено като такава – с работещ перископ и меню, съставено предимно от сандвичи тип „субмарина“. На всеки 45 минути силен сигнал е прекъсвал храненето на гостите с гласово съобщение, подготвящо ги за „потапяне“. В този момент са светвали червени предупредителни светлини и се е задействала сирена, докато заведението теоретично се „спуска“ на дъното на океана. При откриването му критиците от Los Angeles Times отбелязват: „Този ресторант ме кара да се срамувам, че съм човек през 90-те години.“

Това, разбира се, не означава, че Джордж Клуни ще повтори грешките на своите колеги. Той притежава стил и добър вкус, а със сигурност знае, че най-бързият начин да съсипеш един ресторант е да го превърнеш в музей на собствената си кариера. Изтънчено и добре управлявано заведение, на което хората могат да се насладят, без да е необходимо да познават филмографията на основния инвеститор, има значително по-голям шанс за успех. 

Джордж Клуни ресторант Прованс италианска кухня звезден бизнес ресторантьорски бизнес Холивуд Франция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Петрова: България няма други очаквания към Северна Македония

Петрова: България няма други очаквания към Северна Македония

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Гръцката полиция гони с километри българска кола с мигранти

Гръцката полиция гони с километри българска кола с мигранти

Двама пребиха случаен човек насред София

Двама пребиха случаен човек насред София

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
До 9000 евро субсидия за EV в Хърватия

До 9000 евро субсидия за EV в Хърватия

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Муцунски: България има интерес Северна Македония да върви към ЕС

Муцунски: България има интерес Северна Македония да върви към ЕС

България Преди 46 минути

Йотова за КСНС: Разделение имаше само как да приключи войната в Украйна

Йотова за КСНС: Разделение имаше само как да приключи войната в Украйна

България Преди 1 час

Според Йотова липсата на дипломатическо решение увеличава риска от нова ескалация

Южна Корея отзовава посланика си в Украйна

Южна Корея отзовава посланика си в Украйна

Свят Преди 2 часа

Двете страни са в дипломатически спор

Демерджиев за източванията на НЗОК: Мащабът огромен

Демерджиев за източванията на НЗОК: Мащабът огромен

България Преди 2 часа

Демерджиев: Правим няколко разследвания

Принц Хари

Принц Хари с разтърсващи разкрития за живота с Меган в Канада

Любопитно Преди 2 часа

42-годишният херцог на Съсекс си спомня как преживял „срив на адреналина“ броени дни след пристигането си в Канада в края на 2019 г., след години живот в среда, която той описва като изпълнена със стрес

Снимката е илюстративна

Лято през октомври: Ловеч удари 30 градуса, но от запад идва промяна

България Преди 2 часа

Бившият съпруг на Ружа Игнатова влиза в съда за 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова влиза в съда за 16 млн. евро

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата твърди, че парите са достигнали до негови сметки през фирма, базирана в Хонконг

Тежка катастрофа с жертва край Каравелово

Тежка катастрофа с жертва край Каравелово

България Преди 2 часа

Автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус

Oсвободиха под гаранция шамана от Калоферско

Oсвободиха под гаранция шамана от Калоферско

България Преди 3 часа

Апелативният съд прецени, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване

Фронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели се разделиха

Фронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели се разделиха

Любопитно Преди 3 часа

Вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели сложиха край на връзката си след четири години заедно. Причините за раздялата остават неизвестни, като нито музикантът, нито звездата от „Friday Night Lights“ са коментирали официално

Муцунски: Ива Михайлова получава адекватно лечение

Муцунски: Ива Михайлова получава адекватно лечение

България Преди 3 часа

Муцунски: Нямаме никакъв проблем да покажем на медицинските представители от България, че Ива Михайлова получава адекватна грижа

Любов и братски пакости в „Спомени с вкус“

Любов и братски пакости в „Спомени с вкус“

Любопитно Преди 3 часа

Братята Гринго и Стоил се впускат в кулинарно приключение с Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

Един месец след смъртта на Доли Партън: Отвориха музея на живота ѝ

Един месец след смъртта на Доли Партън: Отвориха музея на живота ѝ

Любопитно Преди 3 часа

Музикалната легенда сама е работила по проекта до последните си дни, а гласът ѝ съпровожда посетителите през целия им престой

Vivacom поставя хората си в центъра чрез знания, възможности и реална подкрепа

Vivacom поставя хората си в центъра чрез знания, възможности и реална подкрепа

Любопитно Преди 3 часа

.

Изграждаме чувство за принадлежност и създаваме среда, в която хората се свързват, учат и постигат резултати заедно

Любопитно Преди 3 часа

Даниела Йорданова, старши мениджър „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom

КС остави НС да избира шефовете на разузнаването и на ДАТО

КС остави НС да избира шефовете на разузнаването и на ДАТО

България Преди 3 часа

И по двете дела съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети са подписали с особено мнение

Всичко от днес

От мрежата

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Papi Hans ще бъде специален гост на Modernity Yellow Party: Glitter & Thrill

Edna.bg

Бруно Марс на 41 - знаете ли истинското му име?

Edna.bg

Полиция преследва с километри кола с български номер в Гърция, издирват шофьора

Nova.bg

Йотова след КСНС: Разделение имаше само по един въпрос – как да приключи войната в Украйна

Nova.bg