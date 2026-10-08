Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция

Д жордж Клуни е напът да направи поредния си голям завой - този път към кулинарния бизнес с нов италиански ресторант в сърцето на френския Прованс. Но докато холивудската звезда е свикнала да превръща в злато всичко, до което се докосне, историята показва, че звездните заведения бързо могат да се превърнат в грандиозен провал.

Провансалското селце Котиняк определено не страда от липса на места за хранене. На броени минути път с кола от красивите му каменни къщи се намират множество луксозни заведения. Въпреки изобилието от кулинарни изкушения обаче, има едно нещо, с което Котиняк все още не разполага: престижен проект на световна знаменитост. На път е това да се промени след новината, че Джордж Клуни планира да отвори ресторант наблизо, пише The Guardian.

Good night, and good lick: what can we expect from George Clooney’s restaurant? https://t.co/nxKmizTdrc — Hangouts (@Hangouts) October 8, 2026

По непотвърдена информация Клуни, който живее в района, има намерение да стартира заведението в партньорство с канадския собственик на съседен хотел. Проектът включва елегантна трапезария и открита тераса. Официално заявление все още не е подадено, но се очаква мястото да посрещне първите си гости през следващата година.

Някои детайли около идеята изглеждат съвсем логични. В края на краищата Клуни и семейството му са официално френски граждани, така че е напълно естествено той да иска да пусне по-дълбоки корени в местната общност. Актьорът е толкова интегриран във Франция, че дори се появи в единствената наистина запомняща се сцена от последния филм по хитовия сериал „Обади се на моя агент!“.

Решението предложеният ресторант да бъде италиански обаче изглежда малко необичайно на фона на факта, че Прованс е една от световните столици на висшата кулинария. Да получиш гражданство и веднага след това да издигнеш кулинарен храм на държавата, в която си живял преди това, би могло да се приеме за леко неуместно.

Но само глупак би отписал Джордж Клуни. Той е човек с доказан усет да превръща в успех всяко ново начинание. Неговата марка за текила се разви толкова добре, че той не просто я продаде за 1 милиард долара, но и отпочна истинска вълна – днес е почти невъзможно да влезете в супермаркет, без да се спънете в десетки алкохолни напитки, създадени от актьори с надеждата да спечелят достатъчно, за да се пенсионират от киното.

Всъщност именно капиталът от текилата е неговият най-голям коз. Клуни би могъл да инвестира стотици милиони евро в новия си ресторант и дори проектът да се превърне в катастрофа, финансите му няма да пострадат сериозно. И това вероятно е добре, защото по отношение на ресторантьорския бизнес холивудските звезди нямат най-добрата репутация.

Истинските успехи, като световноизвестната верига „Нобу“ на Робърт Де Ниро, са изключително редки. В повечето случаи тези начинания завършват с пълен провал. Когато Кеч легендата Хълк Хоган решава да навлезе в бранша през 90-те години, ресторантът му оцелява по-малко от година. Причината може би се крие във факта, че заведението се е намирало в търговски център, сервирало е паста с формата на самия Хълк Хоган и се е казвало „Пастамания!“ – с удивителен знак накрая, което означава, че е невъзможно да произнесеш името му, без да звучиш ядосано или уплашено. Но примерът остава показателен.

Списъкът не спира дотук. През 2002 г. Дженифър Лопес отваря ресторант в Пасадена, вдъхновен от рецептите на майка ѝ. Заведението така и не успява да стъпи на крака, след като певицата назначава бившия си съпруг за управител, уволнява го шест месеца по-късно, а след това влиза в заплетени съдебни дела с него. През 2012 г. Ева Лонгория открива стекхаус, наречен SHe, предназначен специално за жени – с по-малки порции, моден подиум и десертни менюта с огледала на гърба за коригиране на грима. Мястото затваря врати още през 2014 г.

George Clooney s’apprête à ouvrir un restaurant italien dans le Var ➡️ https://t.co/hrjvdJEFWs https://t.co/p94BXSUioc — Le Parisien (@le_Parisien) October 6, 2026

А след това идва и най-голямото фиаско в историята – провал от толкова легендарни пропорции, че Клуни със сигурност трябва да го вземе предвид. Става дума за ресторанта „Dive!“, открит от Стивън Спилбърг през 90-те години.

Tрудно е да се прецени откъде точно започва абсурдът там. Заведението е било вдъхновено от страстта на Спилбърг към подводниците и буквално е било оформено като такава – с работещ перископ и меню, съставено предимно от сандвичи тип „субмарина“. На всеки 45 минути силен сигнал е прекъсвал храненето на гостите с гласово съобщение, подготвящо ги за „потапяне“. В този момент са светвали червени предупредителни светлини и се е задействала сирена, докато заведението теоретично се „спуска“ на дъното на океана. При откриването му критиците от Los Angeles Times отбелязват: „Този ресторант ме кара да се срамувам, че съм човек през 90-те години.“

Това, разбира се, не означава, че Джордж Клуни ще повтори грешките на своите колеги. Той притежава стил и добър вкус, а със сигурност знае, че най-бързият начин да съсипеш един ресторант е да го превърнеш в музей на собствената си кариера. Изтънчено и добре управлявано заведение, на което хората могат да се насладят, без да е необходимо да познават филмографията на основния инвеститор, има значително по-голям шанс за успех.