Лято през октомври: Ловеч удари 30 градуса, но от запад идва промяна

В Ловеч днес са измерени 30 градуса, съобщи за БТА Мартин Мачев, директор на Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен.

Мачев каза още, че откакто се извършват наблюдения, абсолютният максимум, достигнат в Ловеч през октомври, е 37,6 градуса - през 1993 г. Абсолютният минимум за месеца е минус 6,6 градуса и е от 1979 г.

Не само в Ловеч градусите остават необичайно високи за сезона - лятното усещане ще се задържи над голяма част от страната и утре, макар от запад вече да се забелязват първите сигнали за промяна.

През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в отделни райони на Западна и Централна България малко по-ниски, в София - около 8°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, около средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22°-26°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя в източната половина от страната ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна - по-слабо.