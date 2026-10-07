Любопитно

Матей и Константинели от Вулканите са първите номинирани в “Игри на волята” тази седмица

Пета поредна победа донесе спасение на Ураганите

7 октомври 2026, 23:48
Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов покори Витоша по трасетата на трите неработещи лифта

Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов покори Витоша по трасетата на трите неработещи лифта
Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина

Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина
Пламена от “Игри на волята” откровено за най-тежките моменти в живота си

Пламена от “Игри на волята” откровено за най-тежките моменти в живота си
Брокерката Пламена Денчева беше елиминирана от “Игри на волята”

Брокерката Пламена Денчева беше елиминирана от “Игри на волята”
Павел Колев в ново амплоа: Как YouTube звездата се вписва в „Брънч за начинаещи“

Павел Колев в ново амплоа: Как YouTube звездата се вписва в „Брънч за начинаещи“
Започва Нобеловата седмица: Кои са отличията и кога ще бъдат обявени

Започва Нобеловата седмица: Кои са отличията и кога ще бъдат обявени
Учени пренаписаха историята на Земята с нов

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей
Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Т ежка загуба в сблъсъка за неприкосновеност изпрати племето на Вулканите край лагерния огън в “Игри на волята”. Студентът Матей и състезателката по калистеника Константилени бяха посочени от своите съотборници като основни виновници за незадоволителното представяне на отбора и ще се борят за оставането си в надпреварата.

Източник: NOVA

Преди битката за спасение завърналата се в Червения лагер Добромира реши да изпрати финансистката Елена обратно в изгнание на Блатото. Последвалият сблъсък изправи Ураганите, Канарите и Вулканите пред силови, въздушни и логически изпитания. Сините съумяха да си осигурят преднина още в началото на съревнованието и грабнаха победата, след като техният капитан Боян се справи с финалния пъзел за под 20 секунди.

Източник: NOVA

Второто място отиде при Канарите, които изпуснаха шанса да настигнат Ураганите заради забавяне на младото острие Александра. Строителят Иван реши логическата задача преди Вулканите да успеят да стигнат до заключителния елемент, изпращайки ги на пореден племенен съвет.

Източник: NOVA

Утре от 20:00 ч. по NOVA сблъсъците за надмощие и неприкосновеност на Арената в Дивия север продължават с дуел между Канарите и Ураганите, след който още двама воини ще попаднат в огъня на номинациите.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Променят сроковете за

Променят сроковете за "Гражданска отговорност“

Данните са ужасяващи, фентанил в 94% от хвърлените спринцовки в Пловдив

Данните са ужасяващи, фентанил в 94% от хвърлените спринцовки в Пловдив

ЕС с нови огромни санкции срещу Русия и 1,24 млрд. евро за Украйна за оръжия

ЕС с нови огромни санкции срещу Русия и 1,24 млрд. евро за Украйна за оръжия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 17 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 17 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 14 часа
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп за чумата: Русия казва, че ситуацията е под контрол

Тръмп за чумата: Русия казва, че ситуацията е под контрол

Свят Преди 1 час

Тръмп: Днес е рожденият ден на Владимир Путин

Затягат контрола върху ловните билети и незаконния лов

Затягат контрола върху ловните билети и незаконния лов

България Преди 2 часа

С промените се усъвършенства и административнонаказателната рамка на закона

И Босна и Херцеговина спира българската БЦЖ ваксина

И Босна и Херцеговина спира българската БЦЖ ваксина

Свят Преди 3 часа

Министерството на здравеопазването в София съобщи, че по четирите сигнала в Хърватия данните не доказват проблем

Променят приема на ученици с хронични заболявания

Променят приема на ученици с хронични заболявания

България Преди 3 часа

Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев

Пожар затвори главния път към Плевен

Пожар затвори главния път към Плевен

България Преди 4 часа

Три пожарни екипа гасят пожара край Плевен

Проверяват кандидатите за ВСС за връзки с Нотариуса и „Осемте джуджета“

Проверяват кандидатите за ВСС за връзки с Нотариуса и „Осемте джуджета“

България Преди 5 часа

От Инспектората към ВСС ще се изискват и резултати от проверки

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

България Преди 5 часа

Стан Милър, СЕО на United Group, участва в дискусия за дигиталното бъдеще на Европа

Стан Милър, СЕО на United Group, участва в дискусия за дигиталното бъдеще на Европа

Технологии Преди 6 часа

Организиран от Financial Times в партньорство с Connect Europe, ежегодният форум FT Connect Europe Forum 2026 събра водещи представители на телекомуникационния и технологичния сектор

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

България Преди 6 часа

Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“

България купува нови ракетни комплекси

България купува нови ракетни комплекси

България Преди 7 часа

Министерският съвет прие и Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

България Преди 7 часа

От посолството на Русия призовават да се изчакат резултатите от разследването

Без гъвкав отпуск за бащите: 15-те дни остават само наведнъж след изписването на бебето

Без гъвкав отпуск за бащите: 15-те дни остават само наведнъж след изписването на бебето

Парите ни Преди 7 часа

Социалната комисия в парламента отхвърли с един глас разлика предложението бащите да ползват отпуска на части през първата година на детето

С тяло срещу палките: Кмет застана като щит пред протестиращи ученици във Франци

С тяло срещу палките: Кмет застана като щит пред протестиращи ученици във Франци

Свят Преди 7 часа

В социалните мрежи и световните медии се появи видео, на което се вижда как Багайоко е застанал като щит пред протестиращите, крещейки: „Спрете!“, „Отстъпете назад, момчета!“, „Моля ви“ и „По-спокойно!“

Криста Пайк плаче, след като е осъдена на смърт на 30 март 1996 г. в Ноксвил, щат Тенеси

Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Свят Преди 7 часа

Пайк е в състояние да общува на „базово ниво“ и е направила грешно предположение за датата, вярвайки, че все още е септември

Арестуваха служителка в Ямбол за фалшифициране на удостоверения за брак

Арестуваха служителка в Ямбол за фалшифициране на удостоверения за брак

България Преди 7 часа

Фиктивните бракове са били между турски граждани и българки

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Свят Преди 7 часа

Ердоган поздрави Путин и за рождения му ден

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Тялото изневерява последно

Edna.bg

Щипка късмет: Жената на Наум Шопов в последния миг намерила рокля за червения килим във Венеция

Edna.bg

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море и повече антидрон системи за наблюдение

Nova.bg

Военният министър: Ще обследват с подводен дрон мястото, където потъна корабът със сирийски екипаж

Nova.bg