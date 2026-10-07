Матей и Константинели от Вулканите са първите номинирани в “Игри на волята” тази седмица

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Пламена от “Игри на волята” откровено за най-тежките моменти в живота си

Т ежка загуба в сблъсъка за неприкосновеност изпрати племето на Вулканите край лагерния огън в “Игри на волята”. Студентът Матей и състезателката по калистеника Константилени бяха посочени от своите съотборници като основни виновници за незадоволителното представяне на отбора и ще се борят за оставането си в надпреварата.

Източник: NOVA

Преди битката за спасение завърналата се в Червения лагер Добромира реши да изпрати финансистката Елена обратно в изгнание на Блатото. Последвалият сблъсък изправи Ураганите, Канарите и Вулканите пред силови, въздушни и логически изпитания. Сините съумяха да си осигурят преднина още в началото на съревнованието и грабнаха победата, след като техният капитан Боян се справи с финалния пъзел за под 20 секунди.

Източник: NOVA

Второто място отиде при Канарите, които изпуснаха шанса да настигнат Ураганите заради забавяне на младото острие Александра. Строителят Иван реши логическата задача преди Вулканите да успеят да стигнат до заключителния елемент, изпращайки ги на пореден племенен съвет.

Източник: NOVA

Утре от 20:00 ч. по NOVA сблъсъците за надмощие и неприкосновеност на Арената в Дивия север продължават с дуел между Канарите и Ураганите, след който още двама воини ще попаднат в огъня на номинациите.

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