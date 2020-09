Видео на Киану Рийвс от 1984 г. стана хит в интернет

К иану Рийвс е една от най-обичаните знаменитости.

Той стана още по-симпатичен на всички негови фенове, след като CBC сподели видео от 1984 г. В него Рийвс посещава училище, където прави репортаж за плюшени мечета, пишат от сайта Boredpanda.

Канадската телевизионна мрежа CBC наскоро сподели в своя акаунт в Туитър видеоклип на Киану Рийвс, когато той работи в CBC като кореспондент за тяхното списание Going Great.

Той отразява първата канадска международна конвенция за плюшени мечета, като обикаля и се среща с хора, задавайки им въпроси като:

"Защо първото име на всички плюшени мечета е Теди?"

"Кой колеж посещават всички тези мечета?"

Вижте и самото видео:

Who better to honour a childhood favourite than Canada's beloved Keanu Reeves!



Happy #NationalTeddyBearDay! pic.twitter.com/7JWJKbVbqX