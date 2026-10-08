Тежка катастрофа с жертва край Каравелово

Т ежка катастрофа с жертва и четирима пострадали на пътя между селата Каравелово и Климент, предаде NOVA.

Сигналът е подаден към 11:30 ч днес на тел. 112. Според предварителната информация лек автомобил с 61-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус.

Жена загина при тежка катастрофа в Пловдивско

На място загинала пътничка от колата, на 83 години, а водачът и друг пътник, на по 75 години, са транспортирани в болница.

Медицинска помощ се оказва и на 41-годишната шофьорка на буса и на нейния 32-годишен спътник.

На място има полицейски служители, трафикът се отклонява по обходни маршрути.